Jeremy Swayman e Boston Bruins evitam a eliminação no jogo 5

SUNRISE, Flórida – Jeremy Swayman disse que a série retornaria a Boston. E ele apoiou essa afirmação em grande estilo.

Swayman fez 28 defesas, Charlie McAvoy aumentou a lista de gols disputados neste confronto com o placar verde e o Boston Bruins evitou a eliminação ao derrotar o Florida Panthers por 2 a 1 no jogo 5 da série de playoffs da Stanley Cup na noite de terça-feira.

A maior parada da noite de Swayman pode ter sido a última: ele apedrejou Sam Reinhart, da Flórida, à queima-roupa, faltando cerca de 8 segundos para o fim, e os Bruins – assim como ele prometeu – deixaram os vencedores da Flórida.

“Temos um goleiro extremamente confiante”, disse o técnico do Bruins, Jim Montgomery. “Sua arrogância dá confiança.”

Morgan Geekie também marcou para os Bruins, que melhoraram para 2 a 0 em jogos eliminatórios nesta temporada – eles também venceram o jogo 7 sobre o Toronto na primeira rodada – e finalmente encontraram uma maneira de controlar o ataque dos Panteras.

Reinhart marcou para a Flórida e Sergei Bobrovsky defendeu 26 arremessos. Os Panteras acertaram apenas quatro arremessos no primeiro, depois acertaram 25 para Swayman nos 40 minutos finais.

“Perdemos nossas oportunidades”, disse o técnico dos Panthers, Paul Maurice. “Há uma frase do técnico perdedor: ‘Tivemos nossas chances.’ Não gostei do nosso jogo, mas gostei do fato de que, de onde estávamos no primeiro, conseguimos uma posição muito, muito melhor no segundo e no terceiro.”

A Flórida – que viu sua vantagem na série ser reduzida para 3-2 – teve 15 gols em 107 arremessos nos Jogos 2, 3 e 4 combinados, todos eles vitórias dos Panteras. Mas na terça-feira, os Panteras tiveram 29 arremessos e Swayman parecia ter controle total durante todo o percurso.

O jogo 6 será em Boston na sexta-feira. O jogo 7, se necessário, voltaria à Flórida no domingo.

“A realidade é que iremos para a Flórida, jogaremos o mesmo jogo e conseguiremos”, disse Swayman após o jogo 4. “Não tenho dúvidas neste grupo. temos muita confiança e muita motivação para trazê-lo de volta a Boston.”

Vai voltar para Boston.

“Não posso agradecer o suficiente aos meus mentores por me mostrarem o caminho e substituirem a palavra ‘nervoso’ por ‘animado’ e apenas serem eu e abraçarem os momentos”, disse Swayman após o jogo 5. “É quando encontro mais prazer, realmente vivendo isso ao máximo e eu não poderia estar mais feliz.”

Bobrovsky foi eliminado a 3:05 do fim, a Flórida fazendo 6 contra 5 em um esforço para empatar o jogo, mas os Panteras conseguiram levar apenas três discos para Swayman no resto do caminho.

Os Bruins jogaram a segunda partida consecutiva sem seu capitão e artilheiro Brad Marchand, que não entra no gelo desde o final do segundo período do jogo 3 por causa do que Boston está chamando de lesão na parte superior do corpo. Ele foi atingido por Sam Bennett, da Flórida, e acabou deixando o jogo, uma jogada que os Bruins disseram ser suja e só aumentou a intensidade da série.

Marchand estava no jogo, sua camisa estava pendurada no armário e ele dava palestras estimulantes ao time entre os períodos.

“Sabemos o que ele significa para este grupo”, disse McAvoy. “Nós não dissemos morrer. Queríamos ver essa coisa voltar para Boston e dar a ele uma chance de se recuperar e, com sorte, voltar.”

Perdendo por 1 a 0 no segundo, Maurice reuniu seu time em torno do banco da Flórida durante um intervalo de TV e aproveitou a interrupção do jogo para expressar algumas ideias – em alto volume. Com o rosto vermelho quando seu discurso terminou, Maurice apontava animadamente e chamava a atenção de todos, desde jogadores até assistentes técnicos e até mesmo da equipe de equipamentos do time.

“Achei que eles precisavam de alguns palavrões em suas vidas e trouxe alguns”, disse Maurice.

Mensagem recebida. Apenas 11 segundos após o recomeço do jogo, Reinhart pegou um rebote para Swayman e empatou o jogo em 1-1.

“Pareceu mudar um pouco o nosso jogo”, disse Reinhart sobre o discurso de Maurice.

Mas o Boston voltou a liderar no final do segundo período, depois que McAvoy marcou um gol no meio do jogo, onde a Flórida – assim como os Bruins fizeram em um grande gol para os Panteras no jogo 4 – reivindicou interferência. Danton Heinen, do Boston, fez contato com Bobrovsky com seu taco, mas os dirigentes da NHL em Toronto disseram que não foi o suficiente para tirar o gol do tabuleiro.

“Esta noite foi o nosso melhor jogo da série”, disse Montgomery.