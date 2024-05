Jerry Rice ‘quente’ com a queda do filho para os Chargers na 7ª rodada do draft da NFL

COSTA MESA, Califórnia – O membro do Hall da Fama Jerry Rice não ficou feliz após o draft de 2024 da NFL.

O filho de Rice, o wide receiver Brenden Rice da USC, foi projetado para ser uma escolha intermediária em muitos drafts simulados e, de acordo com o técnico do Chargers, Jim Harbaugh, Los Angeles teve uma nota da terceira à quarta rodada sobre ele.

Mas Brenden só foi escolhido na sétima rodada, sendo o 32º recebedor eliminado dos 35 convocados. Ele disse que seu cargo no recrutamento o desapontou e enfureceu seu pai.

“Meu pai era gostoso”, disse Brenden, 22, com um sorriso. “Vocês pegam o flash como… o cara humilde, certo? Eu, ele fica tipo, ‘Claro que não, vamos levar isso para um nível diferente. Esses caras vão nos sentir.'”

Foi um dia particularmente emocionante para Brenden, que compareceu ao funeral de seu melhor amigo no dia em que foi convocado. Ele disse que recebeu a ligação dos Chargers enquanto estava no aeroporto de Dallas voltando para casa em Los Angeles.

“Foi como uma bênção de Deus porque ele me permitiu seguir em frente e lamentar a morte do meu amigo”, disse Brenden, “e depois disso seguir em frente e ser feliz, e foi um dia glorioso”.

A frustração de cair para a sétima rodada durou pouco, disse Brenden, por causa do time que o escolheu. Os Chargers trocaram seus dois principais recebedores, Keenan Allen e Mike Williams, na offseason, deixando-os com apenas um recebedor que teve uma temporada de 1.000 jardas – DJ Chark, que fez isso em 2019.

Isso, junto com o quarterback Justin Herbert, é uma posição favorável para um recebedor novato, talvez mais do que muitos outros times. Brenden disse que está bem ciente disso.

“Estou na melhor posição possível para seguir em frente, deixar minha marca e deixar meu próprio legado”, disse ele. “Passei de Caleb Williams para Justin Herbert e estou em uma sala que me permitirá competir dia após dia.

“Tudo depende de mim, então se vocês não me virem chegando no outono, a culpa é minha. E se vocês me virem lá fora, então eu faço o trabalho necessário para colocar meu melhor pé na porta e ir lá e produzir.”

Com 1,80 metro e 90 quilos, Brenden dá aos Chargers um alvo físico de bola profunda. Ele liderou a USC com 14,6 jardas aéreas por alvo em 2023, e sete de suas 12 recepções de touchdown foram em rotas verticais, empatando em sexto lugar na FBS. Seus pontos fortes ainda diferem significativamente dos de seu pai, que, como observou Brenden, era mais um corredor suave do que o receptor físico que é.

Quanto a quem era o melhor jogador neste momento de suas carreiras, Brenden disse que isso ainda está em debate.

“Sinto como se estivéssemos lado a lado. Sou mais rápido e ouvi dizer que sua temporada de estreia na NFL não foi boa”, disse Brenden sobre seu pai, que teve 49 recepções para 927 jardas e três touchdowns em 16. jogos como um novato. “Eu tenho que ir em cima dele.”