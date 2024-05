Jessica Biel corta seus longos cabelos castanhos e revela corte de cabelo curto

A atriz postou um vídeo no Instagram que começou com seus cachos de cabelo castanho em cada lado da cabeça enquanto uma música tocava ao fundo.

Jessica então puxou suas tranças em sincronia com os efeitos sonoros dos tiros antes de inclinar a cabeça para o lado e dar mais um puxão em seus fios. Então sua imagem saltou do visual antigo para o novo corte de cabelo bob. Na legenda, Jéssica brincou: “Trouxe de volta o idiota do Bob”.

A mudança de estilo de Jessica coincide um pouco com sua aparição na semana passada no The View, onde ela contou Whoopi Goldberg e os outros anfitriões que seu casamento de 12 anos com Justin Timberlake é um trabalho em andamento.