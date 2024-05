Jessica Campbell cogitou um lugar na equipe do Kraken, diz Dan Bylsma

SEATTLE – O novo técnico do Seattle Kraken, Dan Bylsma, disse durante sua entrevista coletiva introdutória na terça-feira que o nome da assistente do Coachella Valley Firebirds, Jessica Campbell, está em discussão para um papel semelhante no nível da NHL.

Bylsma, que anteriormente treinou o Pittsburgh Penguins e o Buffalo Sabres, foi o técnico do Firebirds nas últimas duas temporadas. Campbell, a primeira mulher atrás do banco como técnica em tempo integral na história da AHL, desempenhou um papel fundamental na chegada do time à final da Calder Cup na temporada passada e no avanço para as finais da Conferência Oeste nesta temporada.

Bylsma, de 53 anos, disse que conversou com o gerente geral do Kraken, Ron Francis, sobre a possibilidade de trazer outro treinador que pudesse complementar Bylsma junto com os atuais assistentes Jay Leach e Dave Lowry. Campbell, junto com seu colega assistente de Coachella Valley, Stu Bickel, fizeram parte dessas discussões.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Se o Kraken contratar Campbell, ela se tornará a primeira mulher atrás de um banco da NHL como técnica principal ou técnica assistente.

“Jessica fez parte dessa conversa; Stu Bickel fez parte dessa conversa”, disse Bylsma. “O que eles fizeram nos últimos dois anos com o desenvolvimento de jogadores lá – Tye Kartye e Ryker Evans – é uma prova disso. Eles fazem parte da conversa sobre seguir em frente com a equipe aqui.”

A necessidade de encontrar outro assistente decorre da separação do Kraken do técnico Dave Hakstol após três temporadas. Hakstol, que levou o Kraken aos playoffs em 2022-23, foi demitido depois que o time terminou a 17 pontos da vaga final do wild card nesta temporada. No dia em que o Kraken anunciou sua demissão, eles também disseram que o assistente Paul McFarland, que supervisionava os atacantes e a unidade de power-play do time, foi demitido.

O Kraken passou de ter a segunda melhor porcentagem de arremessos da NHL e empatar com o quarto maior número de gols por jogo em 2022-23 para terminar em quarto pior em porcentagem de arremessos e gols por jogo em 2023-24.

Campbell, que supervisiona os atacantes e unidades de power-play dos Firebirds, supervisionou um ataque que marcou 257 gols em sua primeira temporada. Isso ficou em terceiro lugar na AHL, enquanto a unidade power-play ficou em 14º. Nesta temporada, os Firebirds lideraram a liga com 252 gols, enquanto sua unidade de power-play terminou em 14º.

“O trabalho que ela fez agora tem uma razão pela qual a contratamos”, disse Francis. “Nós não a contratamos porque ela é mulher. Nós a contratamos porque pensamos que ela é uma boa treinadora. Ela tem uma experiência interessante não apenas com patinação, mas também com desenvolvimento de habilidades. Isso tem sido uma grande parte do que eles conseguiram fazer com Coachella Valley Ela comanda o power play, trabalha com os atacantes e trabalha com todos para ajudar a melhorar sua patinação, seu desenvolvimento de habilidades e, como Dan disse, tanto ela quanto Stu Bickel têm sido uma grande parte de seu sucesso lá. “

Campbell foi contratado em julho de 2022 pelo Kraken para servir como assistente do Firebirds. Anteriormente, ela trabalhou como assistente e treinadora de habilidades do Nurnberg Ice Tigers da Deutsche Eishockey Liga na Alemanha. Ela também foi assistente da Alemanha no Campeonato Mundial Masculino da IIHF de 2022, onde se tornou a primeira mulher na comissão técnica de uma seleção masculina.

Bylsma disse à ESPN que planeja falar com Lowry e Leach em breve. Ele também disse que conversou com Bickel e Campbell sobre suas aspirações profissionais antes de ser contratado pelo Kraken, ao mesmo tempo em que observou que também conversou com outros treinadores sobre a próxima temporada.

“É fundamental que os jogadores, os indivíduos e a equipe se comuniquem e estabeleçam relacionamentos”, disse Bylsma. “Ter confiança e construir essa confiança também é fundamental para uma equipe técnica. Temos relacionamentos, Stu e Jessica. comigo e o que digo e como ajo Temos essas relações, e todo treinador precisa disso. Isso é bom para eles e seria bom para os nossos jogadores verem uma comissão técnica que tenha essas relações positivas.”