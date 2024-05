Jewell Loyd & the Storm pisoteiam as esperanças do Indiana Fever de conquistar a primeira vitória da temporada

Tele se aglomera no Seattle’s Arena do Compromisso Climático registrou o maior comparecimento a uma WNBA nos últimos quatro anos (18.304), como o Tempestade conquistou uma vitória emocionante por 82-84 Caitlin ClarkFebre Indiana.

LeBron James oferece à estreante Caitlin Clark conselhos cruciais em meio à pressão e críticas da WNBA

A curva de aprendizado de Caitlin Clark continua

Caitlin Clark teve que enfrentar outra defesa focada em deixá-la desconfortável a noite toda.

O Tempestade tiveram sucesso em seu plano, pois reduziram Clark para apenas 5 pontos no primeiro tempo indo 0-5 atrás da linha de três pontos.

Um exemplo que poderia ser descrito como outro “bem-vindo à WNBA” momento, Clark se viu no chão depois de tentar ir até a cesta faltando segundos para o final do segundo quarto.

Ficar em seu caminho era Tempestade avançar Bom Magbegor que a derrubou com força no chão depois de receber um bloqueio com ponto de exclamação que fez a multidão se levantar.

Clark ficou com a cabeça no chão depois da peça.

O Febre a novata se recuperou no terceiro quarto mostrando equilíbrio e liderança enquanto seu time fazia uma recuperação impressionante que havia Indiana aumentou alguns pontos antes do início do último período.

Indiana mantido perto de Seattle nos minutos finais do quarto período, com Clark marcando dois lances livres e a equipe forçando uma virada a 10 segundos do final.

Infelizmente para o Febreas coisas não correram bem e eles acabaram levando para casa mais um L.

Jewell Loyd continua a brilhar para a Tempestade

O MVP da noite para Seattle era Jewell Loyd.

Com 32 pontos, 11 rebotes e 6 assistências, Loyd arrancou no primeiro tempo e continuou a dividir Indiana defesa com facilidade.

Outro jogador de destaque foi Ogwumikeque além de sua habilidade defensiva, marcou 22 pontos e 9 rebotes.

O jogo desta noite também será digno de nota por ser Nika Mühl’primeiro jogo da WNBA.

O croata a jogadora não pôde ingressar em seu time nos primeiros quatro jogos da temporada devido a problemas com seu visto de trabalho.

A estreante entrou por alguns minutos no terceiro quarto, mas não teve nenhum impacto no jogo.

A seguir para Seattle é um confronto contra o Místicos de Washington em casa em Sábadoenquanto o Febre irá descer para Os anjos para enfrentar o Faíscas sobre Sexta-feira noite.