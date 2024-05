Jim Jones não é acusado de briga no aeroporto, policiais dizem que vídeo apoia autodefesa

Jim Jones ‘O barulho real do aeroporto causou muitos hematomas e hematomas, mas não será uma mancha na ficha criminal de ninguém – ninguém envolvido quer prestar queixa e os policiais estão apoiando a versão dos acontecimentos de Jim.

TMZ Hip Hop contou a história … o rapper Dipset entrou em uma Borla 2 em 1 em uma escada rolante no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, e a cena parecia uma briga da WWE saindo do ringue!!!

TMZ. com

De acordo com o relatório policial, Jones disse aos policiais que a briga começou quando ele se levantou para recolher seus pertences no compartimento superior da primeira classe quando o avião pousou, mas antes de parar completamente. Ele afirma que isso levou outro passageiro, James dos Santospara confrontá-lo e empurrá-lo no peito.