Joaquin Buckley ataca Cub Swanson: ‘Eu só respeito os filhos da puta que fizeram merda no esporte’

Joaquin Buckley realmente tem um problema com Cub Swanson.

No fim de semana, Buckley foi criticado por alguns fãs de MMA quando afirmou que nocautearia uma versão nobre do grande peso meio-médio George St-Pierre. Entre os que vieram atrás de Buckley estava o ex-companheiro de equipe de St-Pierre no JacksonWink MMA, o peso pena do UFC Cub Swanson, que disse a Buckley que “homens melhores tentaram e não conseguiram”. Buckley discordou de Swanson, respondendo ao fogo nas redes sociais, depois acelerou as coisas postando um vídeo contundente de remoção de Swanson em seu Discord e Instagram.

“Sim, eu nocautearia o GSP se estivéssemos nesta fase da minha carreira agora. Não acho que Georges estaria brincando comigo”, disse Buckley. “No final das contas, vejo muitos vocês comentando: ‘Cara, George faria isso com você, George faria aquilo com você!’ Isso é legal. Você pode ter sua opinião.

“Mas Cub, você é um pouco diferente. Você é um lutador. No final das contas, você estava na porra da categoria de peso com BJ Penn, e se você achasse que poderia vencer aquela luta, eu não ficaria bravo com você, porque você é um lutador! Isso é o que você deveria pensar! Isso é o que você deveria dizer. Então, para você sair e dizer: ‘Oh, homens melhores já tentaram’, você realmente está tentando estar em alguma merda escorregadia. Nego, apenas diga. Você não acha que sou tão bom quanto digo que sou, como afirmo ser.

“Você também pode ter essa opinião, Cub, mas no final das contas, o que diabos você fez da sua carreira, mano? Você está no ramo há 15 anos, mano, e nunca tocou no título, garoto. Nunca senti o cheiro do título, mano. Nem provei aquele filho da puta, mano. E você tem a coragem de falar sobre mim e o que diabos estou fazendo? Filho da puta, me tornei viral, estou no ranking. Eu nem acho que você já esteve no ranking. Sua maior vitória na vida foi derrotar o maldito Charles Oliveira, e aposto que você ainda fala sobre essa merda. ‘Ah, venci o Charles Oliveira há cerca de 10 anos. Estou realmente fazendo uma merda aqui. Eu poderia ser campeão novamente. Cale a boca dessa vadia.

“Você não está fazendo nada com sua carreira, mas você vê alguém que está brilhando e fazendo o que quer e você tem algo a dizer. Falando sobre ‘Respeite as lendas’. Eu só respeito os filhos da puta que fizeram merda no esporte. E você não fez nada além de falar suas merdas e vir por minha conta, agindo como se estivesse prestes a fazer alguma coisa.

Embora Swanson nunca tenha lutado por um título em uma grande promoção, “Killer Cub” é um veterano amplamente respeitado tanto do UFC quanto do WEC, e foi incluído no Hall da Fama do UFC em 2022 por sua luta de 2016 com Doo Ho Choi. Swanson também foi uma referência no ranking dos pesos penas do UFC por mais de cinco anos depois de terem sido introduzidos em 2013, chegando ao segundo lugar.

Os problemas de Buckley não parecem ser inteiramente com Swanson. Buckley recebeu muitas críticas em 2024 por algumas de suas escolhas promocionais, incluindo intervir durante a coletiva de imprensa do UFC 300 para pedir ao CEO do UFC, Dana White, uma vaga como atração principal no UFC St. e criticando Conor McGregor após sua vitória no início deste mês naquele mesmo card de luta. E parece que Buckley está um pouco frustrado com a reação, pois encerrou sua diatribe com uma mensagem para todos os que o odeiam.

“Caramba cara. Estou cansado de todos vocês”, disse Buckley. “Vocês realmente não veem que estou aqui fazendo minhas coisas, aqui me apresentando e tentando ser o melhor do mundo. Mas está tudo bem, porque no final das contas, vocês não estão planejando impedir o que está prestes a acontecer: eu. Vou conseguir me colocar em posição de lutar por um campeonato um dia. E muitas pessoas não vão conseguir tirar isso de mim. Se ganhar ou perder, não importa. Sei muito bem que vou lutar por esse cinturão e um dia serei campeão mundial.”

Buckley está em uma seqüência de quatro vitórias consecutivas desde que retornou à divisão até 170 libras e atualmente ocupa a 13ª posição no ranking global de meio-médio do MMA Fighting.