Joel McHale diz que filme ‘comunitário’ será gravado em breve e confirma que Chevy Chase é um valentão

Joel McHale diz que o filme “Community” provavelmente será filmado em breve, levantando o ânimo dos fãs… mas ele não está compartilhando o set com Chevrolet Chase a qualquer momento.

Conversamos com o ator em Los Angeles na sexta-feira… e tivemos que perguntar a ele sobre o filme que os fãs queriam desde que o programa saiu do ar em 2015.

JM diz que finalmente chegou a hora porque eles vão filmar o filme no outono ou no início do próximo ano… embora ele qualifique isso um pouco, já que o filme foi prometido algumas vezes antes.