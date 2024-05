Joey Logano lidera 199 voltas na All-Star Race, Kyle Larson termina em 4º

NORTH WILKESBORO, NC – Um pouco de trabalho de preparação valeu a pena para Joey Logano.

Logano dominou a pista curta em North Wilkesboro Speedway liderando todas as 200 voltas, exceto uma, para vencer sua segunda corrida All-Star na noite de domingo e ganhar US$ 1 milhão.

Logano largou na pole depois de registrar o tempo mais rápido na qualificação no sábado e nunca foi realmente desafiado, estabelecendo um recorde ao liderar mais voltas do que qualquer piloto fez nos 40 anos de história da corrida.

“Fomos tão rápidos”, disse Logano. “Viemos aqui antes para testes e fizemos mais de 800 voltas e realmente descobrimos o que seria necessário para vencer a corrida.”

Logano comparou isso a uma cena do filme “Milagre” sobre a equipe olímpica de hóquei dos Estados Unidos de 1980, com o chefe da equipe Paul Wolfe fazendo-o correr volta após volta até ficar completamente exausto.

“É como quando o técnico faz o time realizar exercícios de suicídio e ele fica dizendo: ‘De novo! De novo!'”, disse Logano. “Esse foi Paul Wolfe para mim durante os testes. Corri 800 voltas. Estava dolorido e já estava farto.”

Logano não ganhou nenhuma corrida por pontos nesta temporada, então ele disse que isso foi um grande impulso para sua equipe.

“A primeira coisa que passa pela sua cabeça é, meu Deus, gostaria que isso valesse pontos”, disse Logano. “Mas sejamos honestos, um milhão é muito dinheiro e conta para alguma coisa.”

Ele também venceu a corrida All-Star em 2016.

Denny Hamlin terminou em segundo e Chris Buescher em terceiro, numa corrida que faltou drama pelo segundo ano consecutivo na pista renovada.

Kyle Larson, que chegou cerca de uma hora antes da corrida depois de passar a tarde se classificando em quinto lugar para as 500 Milhas de Indianápolis e voando para North Wilkesboro, terminou em quarto lugar e não conseguiu empatar Jimmie Johnson com o maior número de vitórias no All-Star Race, com quatro depois de começar na parte de trás do campo.

A pista recém-pavimentada e as diferentes versões de pneus macios deveriam criar mais ultrapassagens. Eles não fizeram isso.

Hamlin admitiu depois que simplesmente não conseguia assumir a liderança.

“Eu corria até ele e você não conseguia passar”, disse Hamlin. “Eu perderia um pouco de ar lá, tentaria dar uma folga ao meu carro e depois correria até ele novamente – só teria que ser muito mais rápido para me locomover.”

Disse Logano: “Se não fosse pelo ar puro [and being out front] Eu não teria vencido.”

O presidente da equipe Penske, Michael Nelson, considerou este um grande dia para a organização depois de conquistar os três primeiros lugares nas 500 milhas de Indianápolis no início do dia.

“Estivemos próximos este ano [in NASCAR] e para finalmente fazer isso acontecer em um dia como hoje, se você tivesse que esperar, este seria o dia para fazer isso”, disse Nelson. “Um ótimo dia para o Sr. Penske e toda a organização.”

Só houve fogos de artifício reais na segunda volta, quando Kyle Busch mandou Ricky Stenhouse Jr. contra a parede depois que Stenhouse tentou ultrapassá-lo na primeira volta. Um Stenhouse chateado puxou seu carro destruído pelo pit lane e estacionou no box de Busch, saiu e subiu uma escada para gritar com a equipe de Busch.

Depois, Stenhouse confrontou Busch nos boxes e deu um soco em Busch, iniciando uma briga que envolveu membros de ambas as equipes. Stenhouse disse que estava cansado de ver Busch “falando sobre mim” depois de tê-lo destruído em Daytona no passado.

“Sei que ele está frustrado porque não corre tão bem como antes”, disse Stenhouse após a corrida.

Larson foi a grande história antes da corrida.

Ele chegou ao North Wilkesboro Speedway cerca de uma hora antes da corrida, após uma tarde movimentada.

Seu avião pousou no aeroporto do condado de Wilkes e foi transportado de helicóptero para a pista de corrida e depois levado de carrinho de golfe até seu caminhão para iniciar os preparativos para a corrida de exibição de 200 voltas.

Os fãs aplaudiram sua chegada à pista e ele acenou para eles ao longo do caminho.

A NASCAR e seu parceiro de transmissão Fox ajudaram a acomodar a estrela do esporte e o líder de pontos, adiando o início da corrida 16 minutos para as 20h30 para garantir que ele chegaria a tempo depois de chocar alguns no mundo das corridas ao se classificar para o Fast 6 em Indianápolis.

Larson terá que fazer isso novamente no próximo fim de semana, quando tentar fazer a dobradinha e terminar as 500 Milhas de Indianápolis e a Coca-Cola 600 em Charlotte, Carolina do Norte.

Dezessete pilotos se classificaram para a corrida com base em suas realizações anteriores. O vencedor do All-Star Open, Ty Gibbs, e o segundo colocado Bubba Wallace avançaram para a corrida no domingo, junto com o vencedor do voto dos fãs, Noah Gragson.

O vice-presidente de competição da Hendrick Motorsports, Chad Knaus, ficou maravilhado com o que Larson foi capaz de fazer em suas primeiras corridas de qualificação em Indianápolis em um carro de corrida de roda aberta contra os melhores pilotos do mundo.

“Estávamos observando ele correr e pensamos, meu Deus, não posso acreditar nisso”, disse Knaus. “Eu estava tipo, meu Deus, como isso aconteceu? Tempo de pista muito limitado. Fiz alguns testes. Consegui subir lá e ele tem um volante muito bom como qualquer pessoa que já vi. Ele é um talento fenomenal. Ele entende isso Ele é tão emocionalmente estável que você pode colocá-lo em praticamente qualquer ambiente e ele se destacará.”