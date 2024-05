Jogadores sul-americanos em movimento na janela de transferências de verão

André, do Fluminense e da Seleção Brasileira, está na nossa lista de jogadores sul-americanos que estarão em movimento neste verão. MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images

O maior acordo da janela de transferências do verão envolvendo um jogador sul-americano pode muito bem ter explodido. Lucas Paquetá, craque brasileiro do West Ham, poderia ter ingressado no Manchester City há um ano se seu nome não estivesse envolvido em um escândalo de apostas. A essa altura, o jogador certamente esperava que o problema tivesse desaparecido. Em vez disso, ele está sendo formalmente acusado pela Federação Inglesa e, embora possa demorar um pouco até que qualquer decisão definitiva seja tomada, Paquetá certamente será visto como quente demais para ser tratado por potenciais pretendentes.

Mas há muitos outros sul-americanos que provavelmente estarão em movimento – incluindo alguns que já estão na Europa. Aqui está uma lista rápida..

Murillo, 21 anos, CB, Nottingham Forest/Brasil

Se o Forest precisa de vender para se manter dentro das regras financeiras, então o seu activo mais rentável é este defesa-central, cuja campanha de estreia foi um sucesso tão grande que foi eleito o melhor jogador da época. Ele veio do Corinthians com pouco mais de 20 jogos no time principal. A questão principal era se ele conseguiria se adaptar a uma linha defensiva mais alta. Ele fez isso em triunfo e é um zagueiro forte, com um excelente pé esquerdo e que gosta de tirar a bola pela defesa. Muito azar de não ter sido convocado para a Seleção Brasileira para a Copa América.

Éderson, 24 anos, CM, Atalanta/Brasil

Meio-campista forte e versátil que passou despercebido até vencer uma convocação tardia para a Copa América e ter uma atuação magnífica na final da Liga Europa. Alta energia, força física e traz qualidade na bola junto com sua potência pulmonar.

Gabriel Sara, 24 anos, CM, Norwich City/Brasil

Forte meio-campista canhoto que sempre foi visto no Brasil como um jogador apto para a Premier League. Ingressou no Norwich há dois anos com o sonho de eliminá-los do campeonato – e se isso não aconteceu, não é culpa dele. Mostrou o suficiente em todas as fases do jogo para garantir um palco maior e é do interesse de times da Premier League e da Itália.

Os votos foram contados 🗳️ Aqui está o seu gol da temporada da Lotus Cars 🤤👇 pic.twitter.com/ehr7gNSGNA -Norwich City FC (@NorwichCityFC) 28 de maio de 2024

Yan Couto, 21 anos, AM, Girona/Brasil

Lateral-direito ofensivo que fez uma boa temporada na surpresa espanhola. Suas deficiências defensivas foram cruelmente expostas por Vinícius Júnior, e parece improvável que o Manchester City opte pelo jogador. Mas a sua capacidade de atacar pelos flancos e combinar-se com os jogadores da frente está a ser seguida por alguns dos gigantes europeus.

Ezequiel Fernández, 21 anos, CM, Boca Juniors/Argentina

Meio-campista canhoto que fez grandes progressos nos últimos 18 meses desde que voltou do empréstimo ao Tigre, se acalmando e tomando melhores decisões. Pode ancorar o meio-campo ou aparecer mais acima no campo. Talvez falte meio metro, mas o Benfica tem-no acompanhado de perto e espera poder ter com ele o mesmo sucesso que teve com Enzo Fernández

Kevin Zenon, 22 anos, Boca Juniors/Argentina

Chegou sem ser anunciado no início do ano vindo do Union Santa Fe e se transformou em um sucesso surpresa. Meio-campista ofensivo com excelente pé esquerdo que tem servido como interessante linha de abastecimento para Edinson Cavani.

Ramón Sosa, 24 anos, FW, Talleres/Paraguai

Um avançado tardio, rápido e direto que viveu o melhor momento da sua carreira nos últimos dois anos no Talleres, na Argentina. Os clubes brasileiros têm se interessado, mas o jogador e seu agente visam uma mudança para a Europa nesta janela.

Luciano Rodríguez, 20 anos, atacante, Liverpool/Uruguai

Talvez apelidado de forma otimista de “o Mbappé uruguaio”, mas já acumulou um currículo interessante. Foi a estrela da vitória do Uruguai na Copa do Mundo Sub-20 de 2023 e ajudou um pequeno clube a conquistar seu primeiro título da liga nacional. Incrivelmente forte e com habilidade de drible também em espaços apertados. Certamente estará em movimento neste verão.

Allen Obando, 17, FW, Barcelona/Ecudaor

Centroavante esbelto que há algum tempo é visto como uma grande esperança, gigantes interessantes como o City Group, o Paris Saint Germain e o catalão Barcelona. Esteve na Europa para negociações recentemente. Até agora há pouco mais que promessas – ele tem apenas dois gols seniores em seu nome. Um para o futuro.

Bento, 24 anos, goleiro, Atlético Paranaense/Brasil

De um clube com rica tradição na formação de goleiros. Disputou suas primeiras partidas pelo Brasil nos amistosos de março e certamente agregou valor à sua transferência no processo. Atlético e fresco sob pressão. Seu clube não o espera de volta após a Copa América, sendo o Inter de Milão o favorito para conquistá-lo.

Tanto Chelsea quanto Inter de Milão estão interessados ​​no goleiro brasileiro e do Athletico Paranaense, Bento. (Foto de Diego Souto/Getty Images)

Fabrício Bruno, 28 anos, CB, Flamengo/Brasil

Uma crise de lesão no zagueiro fez com que ele fosse convocado tardiamente para os amistosos de março, e se saiu tão bem que se colocou na vitrine. Limitado na posse de bola, mas um zagueiro forte e rápido que ganhou elogios no ano passado de Luis Suárez, quando o atacante uruguaio jogava no Brasil. Parece perto de um acordo com o West Ham.

Wesley Gassova, 19 anos, atacante, Corinthians/Brasil

Extremo poderoso – destro, mas geralmente com ataque pela esquerda – que causou uma grande impressão em circunstâncias difíceis nos últimos meses. O clube precisa vender e ele é o seu ativo mais rentável, portanto é provável uma mudança iminente, com bastante interesse na Premier League. A única dúvida: como ele se sairá num futebol mais compacto onde seu espaço de aceleração é reduzido?

Jhon Arias, 26 anos, atacante, Fluminense/Colômbia

Adquirido de forma inédita pelo Fluminense há três anos, tornou-se a alma e o motor dos atuais campeões sul-americanos. Figura pequena e atarracada que pode atuar como ala ou, como está mostrando na seleção nacional, como meio-campo. Forte na posse de bola, excelente nas viradas e foi de longe o melhor jogador de seu time quando foi derrotado pelo Manchester City no final do ano passado, no Mundial de Clubes.

André, 22, CM, Fluminense/Brasil

Médio central que desempenha um papel fundamental numa equipa cujo estilo pouco ortodoxo lhe confere responsabilidades especiais. Frequentemente cobre grandes espaços na defesa, tem que receber a bola sob pressão enquanto sai e cai para o zagueiro quando o time está perseguindo o jogo. Tão vital que o clube rejeitou ofertas no ano passado, quando estava focado na conquista da Copa Libertadores. Esta é, então, a janela para onde ele deverá chegar – embora as coisas possam ser complicadas por uma lesão no joelho.

Lorran, 17, atacante, Flamengo/Brasil

Médio-ofensivo canhoto a dar os primeiros passos impressionantes na equipa sénior, depois de conquistar uma reputação considerável nas camadas jovens. Forte com a bola, com visão de combinação, tem recebido elogios de Vinicius Junior, e o Real Madrid está interessado.