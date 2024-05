John Calipari, do Arkansas, busca nova ‘fórmula’ para construção de elenco

DESTIN, Flórida – A visão mais chocante nas reuniões da SEC em Destin foi John Calipari andando pelo saguão do hotel com o logotipo do Arkansas em seu pulôver.

O som mais chocante na quarta-feira veio de Calipari admitindo que será necessária uma nova “fórmula” para vencer o torneio da NCAA, após persistentes fracassos na pós-temporada nas últimas temporadas em Kentucky.

Calipari, em suas primeiras reuniões da SEC como treinador no Arkansas, referiu-se à derrota do número 3 do Kentucky para o número 14 do Oakland na primeira rodada do torneio de 2024 da NCAA. Incluía uma explosão de 32 pontos de um transferido da Divisão II de 24 anos chamado Jack Gohlke.

“A lição foi que você não pode fazer isso agora com sete calouros”, disse ele. “Você simplesmente não pode. Você vai acertar um time que tem em média 25 anos, um tinha 26, e esse time vai te pegar fisicamente, então agora temos algumas transferências que são mais velhas, algumas crianças que foram transferidos de Kentucky e passaram por isso, e eles são um ano mais velhos e alguns calouros.”

Embora as estimativas de idade de Calipari contenham parte de sua propensão ao exagero, o ponto de ele abordar suas falhas na pós-temporada e fazer um pivô conciso na formação de sua equipe é significativo.

Calipari deixou o Kentucky depois de apenas uma vitória em um torneio da NCAA nas últimas quatro temporadas e uma fraca marca de 1-4 em jogos de torneios da SEC no mesmo período. Os pontos baixos do torneio da NCAA incluíram uma derrota para o 15º colocado, Saint Peter’s, na primeira rodada em 2022.

Após os fracassos da pós-temporada, Calipari admitiu que sua fórmula de reunir um bando de talentos do ensino médio não funciona no basquete universitário moderno. Ele está fazendo um esforço direto para envelhecer e aceitar mais transferências.

“Não vamos aceitar seis, sete calouros agora”, disse Calipari. “Serão três ou quatro. Espero reter alguns, conseguir algumas transferências e essa é a fórmula.”

Ele acrescentou com um sorriso: “Isso pode não funcionar. E então você dirá: ‘Bem, você disse…’ Bem, mudei de ideia. Não gostei da aparência.”

Calipari disse que está animado com o novo trabalho no Arkansas, chamando-o de “lufada de ar fresco”. Ele chamou seu tempo no Reino Unido de “15 ótimos anos” e defendeu sua última temporada em Kentucky, dizendo “fizemos muito” em meio à temporada 23-10 que incluiu um segundo lugar na SEC.

Calipari refletiu sobre seu mandato no Arkansas, que começou oficialmente em 10 de abril. Ele disse que “não havia time” e “sem cronograma” quando começou, enfatizando que não havia jogadores.

Ele brincou dizendo que ficou feliz quando o elenco saltou para cinco jogadores, pois isso significava que o Arkansas poderia escalar um time este ano. Ele disse que os Razorbacks estão com oito jogadores agora e potencialmente procurando por mais um.

A nova turma inclui três dos 40 melhores jogadores no ranking de recrutamento de escolas secundárias da ESPN, liderados por Boogie Fland, um guarda de Nova York que está classificado em 15º lugar.

A classe de transferência inclui três transferências do Kentucky, com destaque para o guarda DJ Wagner, que chegou ao Kentucky como um dos cinco melhores jogadores em 2023, antes de um primeiro ano desanimador. Ele teve média de 9,9 pontos.

Calipari defendeu a ideia de não preencher todas as 13 bolsas com jogadores recrutados, pois disse que é provável que terminem em nove.

“O nono? Depende de quem for”, disse ele. “É isso que estamos procurando. É um atirador? É um homem de 4 que pode atirar? É um físico forte [presence]? É um cara defensivo? Ou agora posso respirar porque temos oito e espero que sejam nove. Mas e se não houver? Alguém disse: ‘Bem, e se você tiver ferimentos?’ Se o cara errado se machucar em qualquer time deste país, você estará acabado”.