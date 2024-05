John Leguizamo diz que ‘Couldn’t Keep Up’ de Patrick Swayze é ‘To Wong Foo’

Andy diz a John que só ouviu coisas maravilhosas sobre Patrick – mas quando John hesita em confirmar isso … eles começam uma pequena fofoca, com John descrevendo-os batendo de frente no set.

Ouça você mesmo… resumindo a história, JL afirma que Patrick era “inseguro” e “neurótico” enquanto eles estavam filmando – e, aparentemente, muito disso tinha a ver com a improvisação que John e Wesley estavam fazendo com seus personagens , muitas vezes saindo do roteiro e inventando falas.

John diz que Patrick ficou irritado com isso e pediu que eles seguissem o roteiro – algo que John diz que não estava disposto a fazer … já que ele queria trazer um pouco de brilho e brilho ao seu personagem, o que ele diz que estava faltando no rascunho do GO.