Johnny Gargano quer ver os irmãos Paul x irmãos Kelce no SummerSlam em Cleveland

WWE SummerSlam promete ser um dos eventos mais eletrizantes que acontecerão em Cleveland neste verão, enquanto se dirige para o Cleveland Browns Estádio. Mas seria um dos acontecimentos do ano em todos os Estados Unidos se um conflito debatido entre os Irmãos Paulo e Kelces foi acordado, de acordo com um lutador profissional.

A cidade de Ohio era o lar de Logan e Jake Paul quando eles estavam crescendo, antes de se tornarem YouTubers. Eles então levaram sua paixão pela luta para o mundo do combate, com Jake agora é um boxeador respeitável e Logan um membro genuíno do clã WWE.

E aqueles que acompanham a NFL estarão familiarizados com o Nome Kelcecom Travis34, três vezes vencedor do Super Bowl pelo Kansas City Chiefs e Jasão36, um ícone recentemente aposentado do Philadelphia Eagles.

Quando questionado sobre a possibilidade das duas duplas se enfrentarem em uma tag-team match, Johnny Gargano estava entusiasmado com a ideia, descrevendo-a como um conflito de “bilheteria”.

“Sim, isso seria grande. Nunca se sabe.” Gargano disse à Fox News Digital com uma risada. “Olha, é no Cleveland Browns Stadium, eu diria.

“Há membros do elenco do Cleveland Browns que são fãs de wrestling. David Njoku especialmente. Eu sei Myles Garrett também fez pose de Shawn Michaels algumas vezes. Eu não descartaria a presença de algum Cleveland Browns naquela noite.

“Mas Irmãos Paul contra irmãos Kelce, isso é definitivamente bilheteria. Grandes manchetes. Nunca se sabe.”

Jason pediu para considerar a WWE

A participação especial de Jason Kelce na WrestleMania XL na Filadélfia foi tão impressionante que os chefes da WWE querem que ele participe de eventos futuros, com Travis acompanha o passeio.

Porém, ainda não se sabe se o astro aposentado tem vontade de voltar a lutar, tendo atuado com o right tackle dos Eagles Lane Johnson.

“A WWE adorou ter Jason e Lane faça parte da WrestleMania’, disse uma fonte ao DailyMail.com em abril. “A WWE está sempre à frente do que há de melhor no entretenimento e na cultura pop e por ter uma lenda da Filadélfia como Jasão na ponta dos dedos para fazer parte do show era algo óbvio.