Johnny Newton, do Commanders, será operado no pé esquerdo

ASHBURN, Virgínia – Johnny Newton, escolhido para o segundo turno do Washington Commanders, será submetido a uma cirurgia dentro de uma semana para reparar uma lesão no pé esquerdo – cerca de quatro meses depois que o defensor passou por um procedimento para uma lesão semelhante no pé direito.

Newton sofreu uma fratura parcial de Jones no pé direito em algum momento da temporada passada em Illinois e foi submetido a uma cirurgia em janeiro. Durante um exame recente no pé reparado – não se sabe quando isso ocorreu – o técnico do Commanders, Dan Quinn, disse que os médicos determinaram que ele tinha um problema semelhante no pé esquerdo.

Newton não participou dos treinos do minicamp de novatos em Washington neste fim de semana, ficando de lado e usando uma bota de caminhada no pé esquerdo.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Newton foi projetado como uma possível escolha no primeiro turno; Washington o selecionou com a 36ª escolha.

Quinn disse que está feliz que Newton fará o procedimento agora, em vez de “no final de agosto ou em setembro, onde isso atrasará”. Quinn não quis fornecer um cronograma de quando Newton estaria pronto para retornar. Depois de passar pela cirurgia em janeiro, Newton não participou dos treinos no grupo de escoteiros no final de fevereiro, mas participou de seu dia profissional pessoal em 16 de abril.

Na noite em que foi convocado, Newton disse: “Estou totalmente curado agora. Estou totalmente pronto para ir. A lesão aconteceu no meio da temporada, fiz uma cirurgia em janeiro, curado, totalmente curado, então fiz um dia profissional de volta em Illinois e desde então estou pronto para ir.”

Quinn disse: “É apenas um ato infeliz que ele cometeu e vamos corrigi-lo.”

Newton disse ao Illini Inquirer em fevereiro que não tinha certeza de quando machucou o pé direito, embora tenha dito que provavelmente ocorreu no meio da temporada. Isso não o impediu de ser nomeado o Jogador Defensivo do Ano do Big Ten. Em quatro anos, Newton registrou 27 tackles perdidos e 18 sacks.

“Cara, temos grandes esperanças nele”, disse Quinn. “Ele é um competidor incrível.”