Jon Jones favorece o confronto dos pesos pesados ​​​​de Alex Pereira em vez de Tom Aspinall: ‘Tom só importa no Reino Unido’

Jon Jones está avaliando suas opções de peso pesado.

“Bones” acrescentou mais um cinturão à sua coleção em março de 2023, quando acertou Ciryl Gane rapidamente no UFC 285. Desde então, Jones espera para marcar uma luta com o grande peso pesado Stipe Miocic, mas a categoria tem visto bastante movimento e rumores que despertaram seu interesse.

O campeão interino dos pesos pesados, Tom Aspinall, frequentemente pede uma luta de unificação, e o campeão dos meio-pesados, Alex Pereira, fez propostas para subir e se tornar o primeiro detentor do título de três divisões do UFC.

Jones abordou ambos em uma série de mensagens em mídia socialprimeiro perguntando: “Com quem vocês mais gostariam que me visse lutar, Alex ou Tom?”

Aspinall conquistou sua parte no título dos pesos pesados ​​​​com um nocaute de 69 segundos sobre Sergei Pavlovich em novembro passado. O astro britânico tem mencionado frequentemente seu desejo de enfrentar Jones em uma luta de unificação, mas também disse que está aberto a defender seu cinturão interino contra outro adversário, com Jones insistindo que prefere lutar contra Miocic.

Pereira ainda não competiu no peso pesado, mas o ex-destaque do kickboxing já fez história em sua breve carreira no MMA, derrotando Israel Adesanya para conquistar o título dos médios e depois subindo para o meio-pesado para conquistar o campeonato vago com um nocaute sobre Jiri Prochazka . Recentemente, ele manifestou interesse em buscar o terceiro campeonato, o que fez Jones refletir sobre as possibilidades.

“Se Alex P se tornasse campeão dos pesos pesados, vocês o considerariam o GOAT?” Jones escreveu. “Estar de volta à academia me fez pensar de forma diferente. Essa luta depois do Stipe pode ser o próximo grande movimento que eu poderia fazer. Este assassino já derrotou tantos campeões e já é considerado uma lenda para milhões de pessoas em todo o mundo. A luta mais massiva que o UFC poderia fazer. Dê ao Alex a chance de vingar todos aqueles grandes campeões brasileiros que derrotei.”

“Seria absolutamente enorme”, Jones contínuo, respondendo a um comentário. “Um cara com chance de ser campeão de três divisões e GOAT contra o verdadeiro GOAT. Mesma idade, forças diferentes. Ninguém pode argumentar que essa seria a maior luta da história do MMA. Não há absolutamente nenhuma luta que gere um pagamento como esse. O marketing seria uma loucura.

Além de sua recente vitória no peso pesado, Jones é amplamente considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos devido à sua lendária corrida até 205 libras. Jones venceu 26 de suas primeiras 28 lutas profissionais, com suas únicas falhas sendo uma derrota por desqualificação para Matt Hamill e um no-contest em uma revanche contra Daniel Cormier no UFC 214. Jones originalmente nocauteou Cormier com um chute na cabeça, mas o resultado foi anulado quando Jones testou positivo para substâncias proibidas.

O jogador de 36 anos também lidou com questões fora da competição, incluindo seu envolvimento em um atropelamento e fuga em 2015 que o levou a perder o cinturão e um teste de drogas positivo em 2016 que o forçou a desistir de uma corrida. título provisório. Um terceiro reinado como campeão dos meio-pesados ​​terminou quando ele voluntariamente desocupou o título em meio a uma disputa contratual com o UFC e seus planos de passar para o peso pesado.

Atualmente, parece que Jones está favorecendo um futuro confronto com Pereira em vez de Aspinall, que ele não está convencido de que seja um empate fora do Reino Unido.

“Você realmente acha que eu lutando contra Tom seria mais massivo do que Alex e eu colidindo?” Jones escreveu, respondendo a outro comentarista. “Tom só importa no Reino Unido, novidade. Pereira é uma das figuras mais polarizadoras que este esporte já viu. Tom é um candidato que ganhou o cinturão contra outro candidato. Tivemos que salvar o evento principal do Madison Square Garden. Estou pensando em cifrões, legado, quadro geral aqui. Não é o que os fãs do Reino Unido estão morrendo de vontade de ver. Literalmente passei por isso com os fãs franceses.”