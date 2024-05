Jon Jones justifica a decisão de lutar contra Stipe Miocic em seguida por causa de ‘outro potencial trem de hype’ Tom Aspinall

Jon Jones não está se desviando de seu plano de lutar contra Stipe Miocic em seguida, não importa quantas vezes as pessoas tentem dizer que ele deveria perseguir o campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Tom Aspinall.

Em uma série de mensagens divulgadas no Twitter, Jones zombou das sugestões de que deveria abandonar a luta contra Miocic, originalmente marcada para o UFC 295 em novembro passado, até que Jones rompeu um músculo peitoral que forçou o veterano de 36 anos a sair do combate. confronto. Com Jones afastado, o UFC optou por contratar Aspinall em uma luta pelo título provisório contra Sergei Pavlovich para ajudar a salvar o pay-per-view, que sofreu um golpe compreensível com o headliner original desmoronando.

Desde que Aspinall superou Pavlovich rapidamente, ele vem pedindo uma luta contra Jones, mas o atual campeão dos pesos pesados ​​do UFC continua inflexível de que estará focado apenas em Miocic na próxima vez que ele retornar da lesão.

“Estou no meio de uma decisão bastante clara”, escreveu Jones. “Siga os planos exatos e originais, e lute contra o homem com todos os elogios ou desconsidere completamente todo o treinamento do Stipe que eu coloquei e lute contra outro trem de hype em potencial que pode nem estar disponível em três anos.

“Não vou mudar meus planos por ninguém. Stipe está lá como o melhor peso pesado que já trabalhou duro. Vou dar a esse homem o que ele quer e vou reivindicar outra cabeça. O que quer que venha a seguir, vem a seguir.”

Em um mundo perfeito, Jones não teria se lesionado e teria enfrentado Miocic em 2023, que teria então alinhado outros candidatos como Aspinall para a disputa pelo cinturão.

Com Jones afastado, o UFC optou por introduzir o título provisório, o que turvou as águas na hora de decidir o próximo desafiante ao título. Por sua vez, Jones entende por que o UFC fez a luta pelo título interino, mas não concorda com a decisão por causa da sombra que paira sobre seu já esperado confronto contra Miocic.

“O UFC é uma empresa brilhante, fez o que tinha que fazer para salvar o evento”, escreveu Jones. “Mas eu concordo com você, isso definitivamente confundiu um monte de fãs do Reino Unido, fazendo com que eles pensassem que seu garoto era realmente o campeão. Isso me lembra de quando [Daniel Cormier] foi o ‘campeão’ durante minha ausência.”

Jones também discorda da ideia de que ele está segurando a divisão dos pesados ​​porque está esperando para lutar contra Miocic ainda este ano.

Embora esteja decidido a fazer dessa sua próxima luta, Jones acredita que Aspinall ainda pode e deve lutar na sua ausência, o que ainda não aconteceu. Aspinall não luta desde novembro passado, quando conquistou o título interino em 69 segundos.

“Acho ótimo ver o UFC mostrando tanto respeito pelos seus atletas campeões”, disse Jones. “Dediquei toda a minha vida adulta ao esporte, acho que posso me machucar uma vez. Essa lesão deveria levar até um ano para cicatrizar, mas já estou de volta ao pré-camp, estou comprometido com a progressão.

“E além disso, não tem muita gente no peso pesado atualmente que seja capaz de criar superlutas. Se Alex [Pereira] não sobe em um futuro próximo, você não está perdendo muito. O cinto será apenas jogado como de costume.”

Embora Aspinall tenha afirmado que está mais do que disposto a permanecer ativo na ausência de Jones, com todos os sinais apontando para seu retorno no UFC 304, que acontece em Manchester, na Inglaterra, em julho, ele continua sem agenda.

Na mente de Jones, parece que Aspinall está sentado esperando por uma luta pela unificação do título, em vez de apenas enfrentar o próximo candidato na fila.

“Você concorda que é igualmente egoísta ter uma vida completamente saudável? [interim] campeão que tem apenas 30 anos, sentado e esperando para lutar contra o vencedor de 42 e 36 anos”, escreveu Jones. “Quem literalmente já se comprometeu a lutar entre si? Ninguém impede ninguém, estou em uma missão.”

Jones também abordou os rumores persistentes de que ele pode realmente encerrar sua carreira depois de enfrentar Miocic, de quem ele é alvo há muito tempo, graças ao nativo de Ohio que detém o recorde de defesas de título de peso pesado de maior sucesso no UFC (3).

Jones vê Miocic como uma grande joia a ser adicionada à sua coroa como indiscutivelmente o maior lutador de artes marciais mistas da história e pode não haver muito mais a alcançar depois disso.

“Eu estava falando sobre aposentadoria depois de Stipe muito antes de haver um [interim] campeão anunciado”, disse Jones. “Eu estaria literalmente na mesma posição se Sergei [had the interim title]. Adoro como o Reino Unido se convenceu de que tenho medo da sua [interim] campeão. Me abre para uma nova base de fãs. Todos eles sabem quem é o verdadeiro campeão.”

No momento, ainda não há informações de quando Jones poderá enfrentar Miocic, embora seja provável que a luta aconteça em setembro, novembro ou dezembro, com base na programação atual do UFC. Com pay-per-views acontecendo na Inglaterra em julho, na Austrália em agosto e em Abu Dhabi em outubro, a programação nacional só deixa o UFC 306 no Sphere em Las Vegas em setembro, um evento esperado no Madison Square Garden em Nova York em novembro, e o evento de fim de ano geralmente realizado em Las Vegas em dezembro como opções.