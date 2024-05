Jon Jones provoca seu retorno em novembro, responde a Tom Aspinall e seu co-evento principal do UFC 304

Jon Jones não perdeu tempo em responder a Tom Aspinall por suas alegações de que o atual campeão dos pesos pesados ​​do UFC estava segurando a divisão.

Na quinta-feira, o CEO do UFC, Dana White, anunciou que Aspinall enfrentaria Curtis Blaydes no co-evento principal do UFC 304, em 27 de julho, com o título interino dos pesos pesados ​​em disputa. Em seguida, Aspinall postou um vídeo de reação onde acertou Jones, que está afastado desde que sofreu uma ruptura no músculo peitoral que o impediu de enfrentar Stipe Miocic em novembro passado.

“Normalmente, quando o campeão está voltando, o interino [champion] obviamente lutaria contra o campeão”, disse Aspinall. “Jon Jones está segurando uma merda, vamos ser honestos. Ele está jogando.”

Jones respondeu com uma mensagem própria no Twitter com um lembrete de que Aspinall está defendendo seu cinturão em uma vaga de co-headlining sob Leon Edwards x Belal Muhammad em uma luta pelo título dos meio-médios no topo da lista em Manchester, Inglaterra. Claro, um título indiscutível sempre supera um cinturão interino, e é o mesmo motivo pelo qual Aspinall lutou na co-luta principal contra Sergei Pavlovich no UFC 295.

“Trolls me dizendo que estou desacelerando a divisão ao me machucar”, escreveu Jones. “Enquanto isso, os próximos dois pesos pesados ​​nem são um evento principal? interessante. Estou no caminho certo, tenho até novembro para lembrar ao mundo. De novo.”

Em um tweet agora excluído, Jones inicialmente proclamou que retornaria em 9 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York, que é um local de pouso anual do UFC.

Não há nenhuma palavra oficial se Jones x Miocic será a atração principal do retorno do UFC a Nova York em novembro. Está claro que esse é o alvo na mente de Jones.

No que diz respeito a Aspinall e Blaydes, Jones basicamente disse-lhes para lutarem pela chance de enfrentar o verdadeiro campeão depois que ele terminasse com Miocic ainda este ano.

“Curtis contra Tom pelo lugar oficial de candidato número 1!” Jones disse.