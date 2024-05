Jon Jones tenta construir uma mega luta futura contra Alex Pereira, disse Tom Aspinall

EUnão aparece Jon Jones sente que seu legado pode estar ameaçado, agora ele convoca Alex Pereira para uma luta no Peso Pesado. Um confronto que parece quase inevitável se considerarmos que o craque brasileiro já pensa em ser campeão de três divisões, seria o primeiro da história. Jon Jones tem pensado em voz alta recentemente e recorreu à plataforma X para apresentar uma ideia brilhante que os fãs adorariam ver. Jones está perguntando publicamente Presidente do UFC, Dana White defender uma megaluta entre o lutador do UFC que é considerado o GOAT e aquele que quer se tornar o GOAT. É realmente um acéfalo.

O campeão do UFC Jon Jones afirma sua autoridade contra Tom Aspinall em tenso primeiro encontroTwitter

Jon Jones passou a preparar o evento potencial em uma série de tweets: “Se Alex P se tornasse campeão dos pesos pesados, vocês o considerariam o GOAT? Estar de volta à academia me fez pensar diferente. o próximo maior movimento que eu poderia fazer. Esse assassino já derrotou tantos campeões e já é considerado uma lenda para milhões de pessoas ao redor do mundo. A luta mais massiva que o UFC poderia fazer. Eu derrotei.”

E Tom Aspinall?

Jon Jones Ficou claro que ele quer lutar contra Stipe Miocic antes mesmo de pensar no próximo rival e isso vai acontecer com certeza. Dana White já afirmou que essa será a primeira luta de Jon Jones após se recuperar da lesão no tendão sofrida. Tom Aspinall tem tentado fazer com que Jon Jones lutasse com ele desde que se tornou o campeão interino dos pesos pesados. Mas pelo que ele está dizendo hoje, Jones parece achar que uma luta contra Alex Pereira será muito mais interessante do que uma luta contra Tom Aspinall. O que você acha? E qual a sua opinião sobre a evolução de Alex Pereira nos últimos anos?