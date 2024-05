Jordan Spieth não se surpreende com a resposta morna às esperanças do Slam

A atenção começa a aumentar semanas, senão meses, antes do grande impedimento de Rory McIlroy do Grand Slam de carreira, o clube de elite do golfe. É assim todos os anos e não fica mais fácil quando ele chega ao Masters.

Jordan Spieth deveria ser capaz de apreciar o sentimento. Exceto que ele realmente não quer.

Agora que McIlroy errou novamente no Masters – sua décima tentativa consecutiva de chegar à etapa final – Spieth terá a oportunidade de se tornar o sexto jogador na história a vencer todos os quatro campeonatos profissionais.

Parece uma reflexão tardia entrar no Campeonato PGA. Mas Spieth não está surpreso que a atenção não seja tão grande, certamente não no nível que McIlroy enfrentou na última década cada vez que se dirige ao Augusta National.

Um dos motivos é o jogo dele, que não tem sido ótimo. Spieth já se passou pouco mais de dois anos desde a última vez que venceu um torneio e teve apenas alguns apuros desde então. Ele chega ao PGA Championship depois de ter perdido o cut em quatro dos últimos cinco torneios que tiveram um cut de 36 buracos.

“Ele recebeu mais elogios”, disse Spieth sobre o entusiasmo do Grand Slam entre ele e McIlroy. “Ele tem sido um jogador melhor ao longo de sua carreira. Talvez isso crie um pouco de barulho. Ele próprio tem falado um pouco mais sobre isso, então talvez isso faça um pouco mais de diferença.”

Spieth disse que “apertou o botão de reset” antes da CJ Cup Byron Nelson, mas perdeu o corte e terminou empatado em 29º no Wells Fargo Championship que terminou no domingo – e foi vencido por McIlroy.

As grandes histórias da entrada no PGA Championship: Scottie Scheffler tenta estender seu domínio com um segundo major consecutivo. Brooks Koepka é o atual campeão e vem de uma vitória no LIV Golf em Cingapura. Jon Rahm fracassou no Masters, e olhos curiosos vão querer ver se isso foi uma aberração.

Ah, sim, e Spieth vai para o Grand Slam de carreira, feito alcançado apenas por Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan e Gene Sarazen.

Outra razão para a disparidade exagerada é o Masters, a única especialização realizada no mesmo curso todos os anos.

Sarazen é o único jogador com carreira de Grand Slam que a completou no Augusta National. Mas isso foi em 1935, muito antes de o Masters ser considerado importante e 25 anos antes de Arnold Palmer trazer pela primeira vez um Slam profissional para o debate sobre golfe.

McIlroy desperdiçou uma chance em 2011, quando perdeu uma vantagem de 4 arremessos na rodada final do Masters. Ele jogou no grupo final com Patrick Reed em 2018 e não conseguiu. Lembretes estão por toda parte quando ele retorna.

Esse não é o caso de Spieth. Ele vai para Quail Hollow num ano, Bellerive no ano seguinte. Ele teve sete tentativas de conseguir a peça que faltava no Grand Slam em sete percursos.

“Para mim, é como se o PGA Championship fosse decentemente semelhante a vários torneios que disputamos”, disse Spieth. “Não quero dizer isso de forma ruim. É jogado em alguns dos maiores e melhores campos de golfe. Mas a identidade não é a mesma dos outros três. Na minha opinião, você não precisa encontrar uma maneira diferente para vencer, contra caras que não têm alguns dos outros.

“Jogamos alguns torneios por ano que poderiam ser campeonatos PGA se você mudar a marca e as arquibancadas.”

Apenas dois outros jogadores faltaram apenas o Campeonato PGA para o campeonato da carreira: Palmer e Tom Watson. Jack Nicklaus fez referência a eles no mês passado ao falar das chances de McIlroy em Augusta.

“Tom Watson é bom o suficiente para vencer o Grand Slam? Com ​​certeza. Arnold Palmer foi bom o suficiente para vencer o Grand Slam? Com ​​certeza”, disse Nicklaus.

Ele sentiu o mesmo em relação a McIlroy antes de acrescentar: “mas eles têm que fazer isso”.

Spieth tem 30 anos e parece ter o tempo a seu lado – mas não a história. Sarazen, Hogan e Woods venceram a etapa final na primeira tentativa. Woods fez isso da maneira mais espetacular, vencendo o Aberto dos Estados Unidos por 15 arremessos e um mês depois o Open Championship por 8. Ele tinha 24 anos.

Player (1965 US Open) e Nicklaus (1966 Open Championship) completaram o Grand Slam em sua terceira tentativa depois de terem conquistado a terceira mão.

Spieth disse que isso não pesa sobre ele, pelo menos não ultimamente.

“Lembro-me de ter pensado nisso em 2017 porque foi logo depois do Open e eu estava jogando muito bem”, disse Spieth. Ele empatou em 28º em Quail Hollow.

Ele também disse que pensou um pouco sobre o Grand Slam em 2019 no Bethpage Black, quando estava no grupo final indo para o fim de semana com Koepka. Essa não foi realmente uma luta justa. Koepka estabeleceu o recorde de 36 buracos para majors (128) e foi um recorde de 7 tacadas à frente de Spieth.

“Mas não sinto que isso vá aumentar com o tempo, não como as pessoas falam sobre o crescimento de Rory com o tempo”, disse Spieth.

Mais foco está em uma lesão persistente no pulso esquerdo que surgiu pela primeira vez pouco antes do PGA Championship no ano passado em Oak Hill. Spieth está tentando administrar isso. Ele também passa mais tempo do que imaginava ao telefone, como parte do conselho da PGA Tour Enterprises, tentando descobrir o melhor caminho a seguir com os sauditas.

Justin Thomas tem dois títulos da PGA – o que Spieth não faria por um – e está surpreso que seu amigo de longa data não receba muita atenção enquanto ele persegue a etapa final.

“Deveria receber a mesma atenção – você poderia dizer mais porque ele é mais jovem que Rory”, disse Thomas. “Mas isso também pode ser uma coisa boa. Passar despercebido nunca é ruim.”

