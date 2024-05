Juan Soto aberto a negociações de contrato durante a temporada com os Yankees

MINNEAPOLIS – Juan Soto se adaptou muito bem ao New York, maravilhando-se com o alcance e a intensidade da base de fãs, saboreando a rica cultura de Nova York e, claro, acertando uma escalação carregada bem na frente de Aaron Judge.

Ele terá que tomar uma decisão mais cedo ou mais tarde sobre se deve se reabastecer, com sua primeira vez como agente livre se aproximando no outono. Mas talvez ele não consiga chegar ao mercado aberto. Soto disse na quinta-feira que daria sua aprovação às negociações de contrato durante a temporada se os Yankees quisessem abordar seu agente Scott Boras sobre um contrato de longo prazo.

O proprietário dos Yankees, Hal Steinbrenner, disse à YES Network do time que consideraria tal tática para o três vezes All-Star e quatro vezes Silver Slugger, que ainda tem apenas 25 anos.

“Acho que gostaríamos de vê-lo aqui pelo resto de sua carreira. Não acho que haja dúvidas quanto a isso. Seu agente, Scott, não costuma fazer negócios no meio da temporada. Nem I. Acho que pode ser uma distração”, disse Steinbrenner na entrevista. “Mas como eu disse no treinamento de primavera… esta é uma situação única e um jogador único, então eu não ficaria chocado se houvesse uma conversa ou duas possivelmente durante uma temporada. em algum ponto.”

Soto está rebatendo 0,302 com nove home runs, 34 RBI e 0,920 OPS em 45 jogos. Ele assinou um contrato de um ano de US$ 31 milhões para evitar arbitragem salarial depois que San Diego enviou ele e o defensor externo Trent Grisham para Nova York em uma troca de redução de folha de pagamento em dezembro para o apanhador Kyle Higashioka e quatro arremessadores.

Questionado sobre os comentários de Steinbrenner na quinta-feira, depois que os Yankees finalizaram uma raspagem sobre o Minnesota Twins, Soto disse que sua “porta sempre esteve aberta” para fazer um novo acordo antes do outono, mas enfatizou que está simplesmente tentando priorizar jogar bem e se encaixar.

“Eles sabem o número do telefone e tudo mais. Eles sabem para onde ligar. Para mim, aqui, estou me concentrando em jogar beisebol. Meu objetivo é tentar ajudar o time a vencer”, disse Soto.

Soto em 2022 recusou uma oferta de US$ 440 milhões por 15 anos do Washington Nationals, apostando que conseguiria um acordo melhor como agente livre após a temporada de 2024. Os Nationals o negociaram com os Padres naquele verão.

Steinbrenner disse na entrevista ao YES que queria dar espaço a Soto para se sentir confortável antes de abordar o assunto do contrato com sua equipe.

“Vamos nos concentrar em 2024, e o mais importante é vencer um campeonato este ano”, disse Steinbrenner.

Soto disse que gostou disso. Mas talvez não tanto quanto ter Judge, o MVP da Liga Americana de 2022, rebatendo atrás dele.

Os Yankees superaram os Twins por 14-1 e os venceram por 35-14 na série. A porcentagem de base mais rebatidas de Judge aumentou de 0,860 para 0,948 nos últimos dois jogos, quando ele acertou 6 a 7 com um home run, cinco duplas e duas caminhadas. Soto não teve tanto sucesso na série, fazendo 2 a 11 com três corridas, duas caminhadas e cinco eliminações.

“Eles o lançaram com força, acertaram um pouco, mas é por isso que os caras não acertam 0,500”, disse o técnico Aaron Boone. “Isso acontece em uma determinada série, e ele vai resolver isso bem rápido.”