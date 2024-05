Juan Soto, dos Yankees, acerta 2 home run e ouve gritos de MVP em vitória

NOVA IORQUE – Com 51 jogos na temporada, Juan Soto está provocando gritos de “MVP!” no Estádio Ianque.

“Muito cedo”, disse Soto depois que seu segundo jogo de dois home run em casa liderou o New York Yankees sobre o Seattle Mariners por 7 a 3 na noite de quarta-feira e interrompeu a primeira seqüência de duas derrotas consecutivas do New York em três semanas.

Soto acertou uma chumbada de contagem completa no bullpen dos visitantes à esquerda no terceiro para um home run de duas corridas e uma vantagem de 4 a 0, um remate de 414 pés de Bryce Miller que atingiu a parede traseira em um salto. Soto acertou outra chumbada no primeiro arremesso de Miller na sexta entrada, um chute de 369 pés nas arquibancadas do campo esquerdo.

Isso motivou o “MVP!” coro da multidão de 40.224.

“Adoro quando o Bronx apoia nossos jogadores”, disse o técnico dos Yankees, Aaron Boone. “Obviamente mostrando seu apreço por ele.”

Em sua primeira temporada desde que os Yankees o adquiriram de San Diego, Soto está rebatendo 0,313 com 13 home run, 40 RBIs e 0,978 OPS. O dominicano de 25 anos responde repetidamente à admiração e ao carinho dos torcedores atrás dele nos assentos da direita.

“Eu simplesmente tive que me virar e eles enlouqueceram”, disse ele. “Eu sei que são muitos dominicanos. Todos querem que eu diga oi. Tentei dizer oi para todo mundo, mas também preciso estar focado no jogo.”

Soto, que pode se tornar um agente livre após a World Series, ajudou a impulsionar o Yankees para um recorde de 34-17, o melhor da AL.

“Estou gostando de cada parte disso”, disse ele. “Você nunca sabe quanto tempo isso vai durar assim, então você tenta aproveitar cada segundo. Então eu simplesmente absorvo tudo.”

Judge, o MVP do AL de 2022, adora ouvir Soto recebendo uma resposta dos fãs semelhante à que o capitão dos Yankees recebe há muito tempo.

“Isso me dá arrepios”, disse Judge. “Os fãs estão definitivamente adorando o show que ele está apresentando.”

Judge acertou um home run de duas corridas no campo oposto para a direita na primeira saída de Miller e está rebatendo 0,268 com 14 home runs – 11 desde o final de abril – e 34 RBIs.

O juiz credita a Soto o aumento de toda a ordem de rebatidas.

“É divertido. É divertido de assistir. Dá a todos atrás dele uma boa visão de todos os arremessos do cara, o que ele está tentando fazer naquele dia”, disse Judge.

Depois que Nestor Cortes lançou cinco entradas sem gols, Luke Weaver permitiu um home run de três corridas para Cal Raleigh, que reduziu a vantagem para 5-3 no oitavo. Alex Verdugo acertou um home run de duas corridas na metade inferior.

Entretendo a multidão, Juiz, Soto e Verdugo convocaram diferentes seções das arquibancadas em uma competição de torcida durante uma mudança de arremesso na oitava entrada

“É apenas uma boa maneira de atrair a multidão”, disse Judge. “Deixe-os um pouco turbulentos, cara, eles só querem torcer.”

Soto tem 19 jogos de dois home runs na carreira, mas nunca acertou três. Ele chegou à base com as bases carregadas no sétimo contra Cody Bolton, mas rebateu em três grandes rebatidas.

“Acho que fui longe demais”, disse Soto. “Fiquei muito feliz com isso.”

Ele sai do estádio com os sons da torcida na cabeça.

“No final das contas, eles fazem parte do jogo, fazem parte do time”, disse ele. “Eles pressionam o outro time. E sempre que enlouquecem assim, o outro time sente a pressão.”