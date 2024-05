Juan Soto quebra mais um recorde e supera a lenda dos Yankees, Mickey Mantle

Tele Ianques de Nova Iorque vencer o Gêmeos de Minnesota 5-1 na terça-feira, num jogo em que contou com o apoio ofensivo do Giancarlo Stanton, que fez um home run, enquanto estava no monte Carlos Rodon superou um início instável para trabalhar seis entradas e conquistou sua quarta vitória da temporada.

Os Yankees agora têm 28 vitórias e 15 derrotas e estão no topo da Liga Americana, mas em um esporte como o beisebol, onde as estatísticas fazem parte do jogo, a noite foi marcada por um novo recorde de estrela Juan Soto.

Padres GM Preller sobre a perseguição de Soto pelos Yankees: Eles foram agressivosLAPRESSE

Isso porque ele rompeu o empate que mantinha com a lenda do Bronx Bombers Manto do Mickey como o jogador com mais caminhadas nas ligas principais antes de completar 26 anos.

O arremesso dos gêmeos teve três rebatidas em todo o jogo e uma foi para Juan Soto na quarta entrada, o que levou o dominicano a 669 em sua carreira, estabelecendo uma marca antes dos 26 anos, de acordo com a conta X MLB Stats.

Juan Soto 669 caminhadas

Manto Mickey 668

Mel Ott 626

Eddie Yost 620

Bryce Harper 585

Juan Soto brilha na primeira temporada com os Yankees

Sotão está em sua primeira temporada com o Yankees e elevou seu desempenho desde que saiu do San Diego Padres, com nove home runs e 34 RBIs.

O fato de ter quebrado o recorde de maior número de caminhadas fala de sua disciplina na base, além do medo dos arremessadores em permitir que ele rebatesse home runs.

Quanto ao nome que ele superou, para falar de Manto é falar sobre uma lenda da Liga Principal, que foi três vezes Jogador Mais Valioso e membro do Hall da Fama desde que apareceu nas urnas em 1974, com 536 home runs.