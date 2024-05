Julen Lopetegui sucederá David Moyes como técnico do West Ham

O West Ham confirmou a nomeação de Julen Lopetegui como substituto de David Moyes como treinador principal em anúncio feito na quinta-feira.

Lopetegui, que supostamente assinou um contrato de dois anos com opção de uma temporada extra, esteve recentemente no comando do Wolves durante a campanha de 2022-23, enquanto também teve passagens pela seleção espanhola, Porto, Real Madrid e Sevilla, onde venceu a Liga Europa em 2020.

“Sinto-me muito feliz, em primeiro lugar, por poder fazer parte do futuro deste grande clube”, disse Lopetegui em comunicado. “Vamos tentar deixar a nossa marca no clube.

“Sinto que temos uma plataforma fantástica. Acho que os últimos anos têm sido anos muito bons para ter esta base, claro, mas a minha ambição como treinador é sempre ser cada vez melhor, alcançar objetivos cada vez maiores e encorajar e melhorar os jogadores, a equipe, e competir porque o futebol é isso – competir. Somos muito ambiciosos quanto a isso.

Julen Lopetegui foi nomeado treinador do West Ham. (Foto de Eddie Keogh/Getty Images)

“Estou onde quero estar. Estou aqui porque quero estar aqui e para nós foi um dia fantástico quando fechamos nosso acordo aqui porque nosso compromisso é 100% de estar aqui. Tivemos outras oportunidades, mas estou Estou muito feliz que o West Ham me escolheu porque eu também escolhi o West Ham, então estamos muito felizes com isso.”

O treinador do Sporting CP, Rúben Amorim, também foi considerado para o cargo do West Ham e manteve reuniões com o clube em Londres no mês passado.

No entanto, fontes disseram à ESPN que os dirigentes do West Ham ficaram impressionados com o trabalho anterior de Lopetegui, enquanto Amorim confirmou que permanecerá no Sporting.

“Julen vive e respira futebol”, disse o diretor técnico do clube, Tim Steidten. “Ele pensa profundamente no jogo, é taticamente astuto e mostrou que pode se adaptar para trabalhar em diferentes ligas, em diferentes países, com seleções nacionais, e em cada situação mostrou suas qualidades marcantes.

“Julen tem muita experiência na forma como trabalharemos no West Ham United e estou ansioso para trabalhar com ele para construir um futuro de sucesso para o clube.”

A saída de Moyes do clube por consentimento mútuo foi confirmada no início de maio, antes dos dois últimos jogos da temporada na Premier League, contra Manchester City e Luton Town.

O West Ham venceu o Luton por 3 a 1, mas perdeu para o City no Etihad no último dia da temporada, com o resultado confirmando o time de Pep Guardiola como campeão pela quarta temporada consecutiva, sem precedentes.

Apesar de ter vencido a Europa Conference League na temporada passada – que encerrou a espera de 43 anos do clube do leste de Londres por um troféu – Moyes estava sob pressão crescente após uma série de desempenhos ruins que culminou com uma goleada fora de casa por 5 a 0 nas mãos de Chelsea.

O escocês confirmou após a derrota no último dia para o City que “já recebi algumas coisas”, embora tenha acrescentado que gostaria de passar algum tempo com sua família antes de retornar ao emprego.

Informações de James Olley da ESPN contribuíram para este relatório.