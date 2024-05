Julgamento criminal da morte de Diego Maradona remarcado para 1º de outubro

Um tribunal criminal da Argentina adiou para 1º de outubro o início do julgamento de um caso de negligência criminal movido contra oito pessoas supostamente envolvidas na morte da lenda do futebol Diego Maradona.

O julgamento estava marcado para começar em 4 de junho, mas o tribunal criminal de San Isidro, nos arredores de Buenos Aires, disse em decisão publicada pela mídia local na noite de terça-feira que “várias questões foram levantadas” por todas as partes envolvidas no homicídio. caso, acrescentando que “nesta data ainda estão por resolver”.

– Transmissão na ESPN +: LaLiga, Bundesliga, NWSL mais (EUA)

O tribunal não deu mais detalhes sobre sua decisão.

O vencedor da Copa do Mundo de 1986 morreu aos 60 anos em 25 de novembro de 2020 devido a uma parada cardiorrespiratória.

A Série A prestou homenagem a Diego Maradona no Estádio Olímpico de Roma em 2020. Foto de Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

A investigação começou a pedido de familiares de Maradona dias após sua morte. As oito pessoas em julgamento, entre médicos e enfermeiros, são acusadas de serem responsáveis ​​pela morte do lendário jogador de futebol, que estava a ser tratado numa casa alugada após uma cirurgia para extrair uma hemorragia no cérebro.

Os réus negaram quaisquer violações ou irregularidades no tratamento de Maradona.

Entre as questões ainda por responder está se os arguidos serão julgados pelos três magistrados do tribunal ou por júri popular, como solicitou uma das enfermeiras acusadas. Espera-se que mais de 200 testemunhas falem durante o julgamento, incluindo as filhas de Maradona e alguns de seus ex-companheiros.

Um relatório médico concluiu que Maradona sofria de insuficiência cardíaca e ficou em agonia por até 12 horas. O documento acrescenta que o ex-jogador de futebol não recebeu tratamento adequado para um paciente no seu estado.