Julgando reações exageradas ao lançamento do cronograma da NFL para 2024

Admite. Você obteve o cronograma completo da temporada regular de 2024 do seu time favorito da NFL na noite de quarta-feira, analisou-o jogo a jogo e chegou à única conclusão que qualquer bom torcedor pode chegar em um momento como este.

“Estamos indo 17-0!”

Alerta de spoiler: não, você não está. O que há de bonito na NFL é que acontecem coisas durante todo o ano e às quais podemos reagir de forma exagerada. O lançamento do cronograma não é exceção. Caramba, na verdade é um dos melhores exemplos.

Talvez você tenha olhado a agenda do seu time e pensado: “Não consigo encontrar a primeira derrota!” Talvez você tenha olhado e pensado: “Não acredito no quanto a liga nos enganou!” Talvez você não goste da programação de viagens ou dos dias de descanso em relação aos rivais de divisão do seu time. Ou talvez você esteja tentando descobrir uma desculpa que permitirá ignorar a família no dia de Natal porque seu time acabou com um jogo no dia 25 de dezembro. Mas seja qual for sua reação ao lançamento do cronograma, há uma boa chance de que tenha sido um reação exagerada.

É isso que torna tudo divertido, é claro. E é também o que nos dá a chance de lançar outra coluna de reações exageradas fora da temporada, onde julgamos algumas das maiores conclusões potenciais das listas de 17 jogos das equipes.

Jatos | Águias | Falcões | Bengalas | Ursos

Os Jets estarão em primeiro lugar no adeus da Semana 12

Os Jets podem muito bem começar 0-1, já que abrem com um jogo fora de casa na noite de segunda-feira contra o atual campeão da NFC, 49ers. Mas depois disso, apenas três dos próximos 10 jogos serão contra times que chegaram aos playoffs na temporada passada: contra Bills na Semana 6, contra Steelers na Semana 7 e contra Texans na Semana 9.

As coisas começam a ficar bem difíceis quando os Jets saem do adeus e começam dezembro. Ambos os jogos contra os Dolphins são pós-adeus, e o jogo fora de casa em Buffalo será no dia 29 de dezembro (brrr!). Mas um Aaron Rodgers saudável deve dar-lhes a chance de acumular vitórias nos primeiros dois terços da temporada.

Mike Greenberg não esconde seus sentimentos sobre como a temporada dos Jets está programada para começar quase da mesma forma que a desastrosa estreia da temporada passada.

Veredicto: REAÇÃO EXCESSIVA

“Um Aaron Rodgers saudável” neste momento ainda é um Aaron Rodgers que completa 41 anos em 2 de dezembro. A lista de zagueiros que atuaram em nível de campeonato nesta idade ou mais é basicamente Tom Brady. Há muita coisa em jogo em um QB que não tem estado muito em campo desde que apareceu em Florham Park, e em uma equipe técnica que não lidou muito bem com as adversidades na temporada passada.

Os Dolphins têm sido um time iniciante nos últimos anos, e os Bills ainda são uma força na divisão. Dos três times que achamos que têm chance de vencer a AFC East – desculpe, New England – os Jets são de longe os menos comprovados. O calendário pode estar bem para eles depois que voltarem de São Francisco, mas ainda não sabemos ao certo se eles são uma equipe capaz de tirar vantagem disso.

Saquon Barkley levará os Eagles aos playoffs ao atropelar seu antigo time na Semana 18

O ex-running back do Giants assinou um grande contrato de agente livre com o rival de divisão Philadelphia nesta entressafra. Isso levou a uma série de reações, incluindo Barkley sendo vaiado em um jogo dos playoffs do Sixers-Knicks e twittando que não consegue acreditar que os fãs ainda não superaram isso. Ele provavelmente receberá uma bronca quando os Eagles enfrentarem os Giants no MetLife Stadium na Semana 7, mas se o confronto da Semana 18 em casa significar alguma coisa para as chances de playoff dos Eagles (ou eu acho que dos Giants), ele terá a oportunidade para mostrar ao seu antigo time o que ele deixou sair.

Veredicto: REAÇÃO EXCESSIVA

Os Eagles podem muito bem vencer a NFC East. Caramba, eles podem muito bem ter tudo resolvido quando enfrentarem os Giants na Semana 18. Só não estou imaginando Barkley como o fazedor de diferença, tantos parecem estar assumindo que ele será nesta temporada.

Apenas duas vezes em seus seis anos de carreira Barkley passou uma temporada inteira sem perder pelo menos um jogo devido a lesão. E mesmo que 2024 seja a terceira temporada desse tipo para ele, acredito que o sucesso dos Eagles terá muito mais a ver com o fato de o jogo de passes repercutir atrás do quarterback Jalen Hurts e de seus recebedores. Os Eagles também têm algumas perguntas a responder ao longo da linha ofensiva, incluindo como substituir o antigo pivô Jason Kelce, que se aposentou nesta entressafra.

Presumir que Barkley pode ser o jogador-chave que eleva um time de bom a ótimo ignora o fato de que ele não o foi até agora em seis anos na NFL. Mais uma vez, os Eagles podem muito bem ser os favoritos para vencer a divisão, mas acho difícil acreditar que o ataque de Kellen Moore fará do running back o seu ponto focal.

Os Falcons podem vencer a NFC

Atlanta está empatada com o companheiro de divisão New Orleans no calendário mais fácil da liga, se basearmos as coisas nos recordes dos adversários em 2023 (0,453). Os Falcons responderam à sua maior pergunta sobre o elenco – duas vezes! – nesta entressafra, assinando Kirk Cousins ​​​​para um grande contrato de agente livre e, em seguida, usando a escolha número 8 no draft sobre Michael Penix Jr. Apenas quatro times na liga – Steelers, Colts, Bengals e Commanders – precisam viajar menos milhas do que os Falcons em 2024. E ninguém em sua divisão ganhou mais de nove jogos em qualquer uma das últimas duas temporadas.

Portanto, as coisas estão bem para os Falcons no primeiro ano de Raheem Morris como treinador, e se eles conseguirem aproveitar todos esses fatores, poderão se estabelecer com uma grande semente nos playoffs da NFC.

Veredicto: REAÇÃO EXCESSIVA

Os Falcons também tiveram o cronograma mais fácil na temporada passada e foram 7-10. A principal razão para isso é que a métrica de “força do cronograma” a que nos referimos aqui é falsa. Basear tal avaliação nos registos do ano passado ignora o facto repetidamente comprovado de que as mesmas equipas não são boas todas as épocas. Na verdade, não sabemos quem tem a força de calendário mais difícil em termos de qualidade do adversário, porque não sabemos quem vai se machucar, quem vai lutar e quem vai escapar.

Os Falcons saem às animadas ruas de Atlanta para revelar sua programação para a próxima temporada da NFL.

E embora possa ser fácil para um torcedor dos Falcons ficar otimista com base nos extensos esforços do time fora de temporada para melhorar na posição de zagueiro, a situação que o time criou para si mesmo ao contratar Cousins ​​e convocar Penix tão alto tem uma chance de ser complicada – – e especialmente complicado para uma equipe técnica do primeiro ano navegar. Os Buccaneers venceram a divisão na temporada passada e trouxeram de volta praticamente todo o seu time, então não farei outro favorito até ver alguma prova em campo.

Um saudável Joe Burrow e os Bengals retornarão ao topo da AFC North

Todas as equipes da AFC Norte tiveram um recorde de vitórias na temporada passada. Mesmo com Burrow sofrendo uma lesão no pulso no final da temporada, o Bengals ainda conseguiu terminar 9-8. Isso foi bom o suficiente para o quarto lugar na divisão, e a vantagem disso é que os Bengals podem disputar o quarto lugar. Enquanto os Ravens, que venceram a divisão, têm que jogar contra os times que venceram as outras três divisões da AFC (Bills, Texans e Chiefs), os Bengals jogam contra os times que terminaram em último nessas divisões (Patriots, Titans e Chargers). Eles também têm jogos contra dois dos times que terminaram em último lugar nas divisões da NFC – Washington e Carolina.

Em outras partes da AFC North, os Browns, Ravens e Steelers têm o primeiro, segundo e terceiro calendários mais difíceis com base nos recordes dos adversários em 2023. Cincinnati, por sua vez, tem o 16º lugar mais difícil. (Embora, novamente, considere isso com cautela.)

Veredicto: NÃO É UMA REAÇÃO EXCESSIVA

Honestamente, ainda é muito cedo para saber se Burrow se recuperará bem da lesão. Este não é um ACL ou um Aquiles, onde o processo de recuperação e o cronograma são bem estabelecidos e relativamente comuns. A lesão de Burrow afeta diretamente a maneira como ele lança a bola e, se isso for cancelado, todas as apostas também serão canceladas.

Dito isso, Burrow não é um jogador que deve ser subestimado, e ele e os Bengals acreditam que ele se recuperará totalmente. Se o fizer, Cincinnati estará bem preparado. Iniciantes notoriamente lentos, a parte inicial do calendário dos Bengals é na verdade bastante favorável (exceto aquele jogo em Kansas City na semana 2). Mas os Chiefs são um dos dois únicos times que os Bengals enfrentarão nas primeiras seis semanas e que terminaram com um recorde de vitórias na temporada passada. Quando Burrow e os Bengals começarem, eles estarão preparados para um confronto de estrada na Semana 10 contra os Ravens – um time que, para mim, tem um bom número de pontos de interrogação devido às derrotas na equipe técnica defensiva. e a linha ofensiva.

E saindo do adeus da Semana 12, os Bengals só têm dois jogos de estrada difíceis restantes: Semana 14 em Dallas e Semana 17 em Pittsburgh.

Caleb Williams fará 4 a 0 contra seus colegas zagueiros novatos e levará os Bears aos playoffs

Supondo que todos ganhem seus cargos iniciais em breve, Williams se alinha para jogar quatro jogos contra times que recrutaram zagueiros na primeira rodada – um contra os Commanders (Jayden Daniels) e os Patriots (Drake Maye), e dois contra a divisão -rival Vikings (JJ McCarthy).

Desses quarterbacks, você pode argumentar fortemente que Williams foi convocado para a melhor situação, com um corpo de recepção que inclui DJ Moore, Keenan Allen, Cole Kmet e o também novato Rome Odunze. Os Bears também contrataram o running back D’Andre Swift e devolveram uma defesa que terminou a temporada passada jogando como uma das melhores da liga. Dez de seus 17 jogos – e oito de seus 11 jogos fora da divisão – foram contra times que perderam os playoffs na temporada passada.

Veredicto: NÃO É UMA REAÇÃO EXCESSIVA

Se Williams está tão pronto para ser uma estrela da NFL como muitos acreditam, não há razão para pensar que os Bears não aproveitarão seu sucesso no final da temporada de 2023 e disputarão uma vaga nos playoffs em 2024. Eles investiram recursos no linha ofensiva ao longo dos últimos anos, eles estão carregados de profundidade e têm talento real – a maioria bastante comprovado – nas posições de habilidade ofensiva.

A frequentemente difamada equipe técnica provou bastante na segunda metade da temporada passada, caso você não estivesse prestando atenção, e contratou o coordenador ofensivo Shane Waldron, dos Seahawks, para enganchar as coisas daquele lado da bola. Dos times listados, gosto mais de Chicago do que de Nova Inglaterra, Washington e Minnesota para competir.