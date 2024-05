Jürgen Klopp, do Liverpool, lidera Anfield na música para Arne Slot

Jürgen Klopp despediu-se do Liverpool no domingo cantando o nome do seu sucessor, Arne Slot, diante dos adeptos do clube.

O reinado de 8 anos e meio de Klopp como técnico chegou ao fim com uma vitória por 2 a 0 sobre o Wolverhampton Wanderers em Anfield, com gols de Alexis Mac Allister e Jarell Quansah no primeiro tempo selando a 305ª vitória em seus 491 jogos no comando.

O técnico do Feyenoord, Slot, confirmou na sexta-feira que substituirá Klopp em Anfield na próxima temporada. Depois que Klopp recebeu uma série de troféus em miniatura para refletir os conquistados desde que assumiu o comando em outubro de 2015, ele disse aos torcedores do Liverpool para segui-lo gritando o nome de Slot.

“O novo técnico, quero que você cante o nome dele”, disse Klopp. “Arne Slot, na na na na na! Quando a próxima temporada começar, vá a todo vapor com o novo técnico. Quando você começar, continue acreditando. Não pare de acreditar.

“Vi muita gente chorando, para mim também, mas mudar é bom. Se você for com a atitude certa vai dar tudo certo.

“Houve uma longa preparação até este dia e foi muito intenso. Também tive meus momentos ruins, mas, graças a Deus, hoje não. às vezes esquecemos como isso é ótimo. Agora estou aqui, estou muito feliz por fazer parte da história do clube.

O Liverpool conquistou todas as honras importantes, com exceção da Liga Europa sob o comando de Klopp, e o sucesso do clube na Premier League em 2019-20 encerrou sua busca de 30 anos para ser campeão da Inglaterra.

Tendo revelado sua decisão de renunciar em janeiro, as últimas semanas se preparam para o último jogo de Klopp como técnico. O homem de 56 anos disse que recentemente tem sido uma montanha-russa emocional para ele.

“Estou surpreso por ainda não estar em pedaços”, disse ele. “Estou tão feliz que nem acredito. O ambiente, o jogo, fazer parte desta família, como celebramos neste estádio.

“Não parece um fim, apenas um começo. Vi uma equipe cheia de criatividade, desejo. Há algumas semanas tenho recebido muita atenção, mas nesse tempo percebi muitas coisas.

“As pessoas me disseram que eu transformei você de cético em crente, isso não é verdade. Acreditar é o que você mesmo faz, você fez isso. Ninguém lhe diz para parar de acreditar, este clube está em um momento melhor do que há muito tempo.

“Decidimos se estamos preocupados ou entusiasmados. Decidimos se você acredita ou não, confia ou não. Desde hoje sou um de vocês e acredito em vocês”, disse Klopp.

“Os outros clubes, com mais dinheiro e os melhores treinadores, vencem. Não tivemos o melhor treinador e nunca tivemos a melhor equipa, mas durante algum tempo jogámos o melhor futebol e adoro isso.

“Somos um clube sólido e não gastamos demais. As pessoas dizem: ‘Você não gastou o suficiente.’ O que diabos você quer? Eu simplesmente entendo isso do jeito do Liverpool.”

Enquanto isso, o técnico do Feyenoord, Arne Slot, comandou sua última partida pelo clube holandês antes de assumir o comando do Liverpool na próxima temporada, e foi saudado com faixas estampadas com “walk on, walk on”, uma frase do hino compartilhada por seus antigos e torcedores do novo clube.

O Feyenoord despediu-se do seu treinador no domingo com uma empática vitória por 4-0 no clássico em casa contra o Excelsior, dois dias depois de Slot ter confirmado que seria o próximo treinador em Anfield.

Os torcedores gritaram o nome de Slot durante a maior parte da partida em uma despedida comovente, com o Feyenoord terminando em segundo, atrás do PSV Eindhoven, na classificação da liga holandesa.

Slot, de 45 anos, levou o Feyenoord a apenas um segundo campeonato em 23 anos, quando conquistou o título no final da temporada 2022-23.