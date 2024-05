Jürgen Klopp: Talvez não volte a treinar após a saída do Liverpool

Jürgen Klopp disse que pode não retornar à gestão depois de encerrar seu reinado de oito anos e meio como técnico do Liverpool, com o jogador de 56 anos admitindo que se sente “vazio” após a tensão emocional de seus últimos meses no cargo. Anfield.

O Liverpool registrou uma vitória por 2 a 0 em casa para o Wolves e garantiu o terceiro lugar na Premier League, com a eliminação de Klopp após seu 491º jogo no comando do time no domingo.

O técnico do Feyenoord, Arne Slot, sucederá Klopp em Anfield depois de confirmar sua saída da seleção holandesa na semana passada e Klopp deu seu apoio ao seu sucessor cantando o nome de Slot em campo durante um discurso pós-jogo para a multidão.

Mas depois de encerrar sua carreira no Liverpool aos 56 anos, o ex-técnico do Mainz e do Borussia Dortmund, Klopp, disse que não retornará à gestão a menos que tenha a “faísca” necessária para trabalhar no jogo novamente.

Jürgen Klopp dirigiu-se aos adeptos do Liverpool em Anfield após o seu último jogo no comando do clube. Imagens Getty

“Não sei exatamente por que ninguém acredita que provavelmente não voltarei a ser técnico”, disse Klopp em entrevista coletiva após o jogo em Anfield. “Mas eu entendo porque obviamente parece ser uma droga – parece assim porque todo mundo volta e todo mundo trabalha até os 70 e poucos anos.

“Sempre tive a ideia de que não farei isso por muito tempo. Olha, outras pessoas são mais espertas, outras pessoas podem fazer isso de maneiras diferentes. a energia, tenho que ser todo esse tipo de coisa e estou vazio.

“Minha maior preocupação hoje foi que [goalkeeper coach] John Achterberg tossia o tempo todo ao meu lado e pensei que iria acordar e estou doente porque ele tossiu na minha direção!

“Tenho que começar com o resto agora e depois veremos. Mas não é agora que já sinto agora e [think about] talvez a próxima oportunidade.

“Você só precisa olhar para fora quais clubes estão obviamente disponíveis e coisas assim. Haverá oportunidades, mas eu não sento aqui e penso: ‘Talvez daqui a um ano eu aproveite isso.’ Neste momento é até logo.

“Adoro tudo e qualquer coisa no clube, mas é hora de ir. Mas olhe, não está queimando atrás de mim e isso me dá uma sensação boa.”

Klopp e sua família devem retornar à Alemanha assim que participarem de um evento de torcedores em Liverpool na próxima semana, mas ele disse que retornará a Anfield como torcedor no futuro.

“Eu sei que posso voltar e voltarei”, disse ele. “Como eu disse depois do jogo, de hoje, de três horas atrás, quando o jogo terminou, sou torcedor do Liverpool e adoro isso.

“Agora vamos fazer uma festa e depois voltaremos para outro evento e voltarei ocasionalmente apenas, como disse, como apoiador agora, e estou bem com isso, honestamente. jogo da temporada – ainda é cedo, uau! Talvez depois da segunda pausa internacional ou algo assim.”