Justin Bieber beija barriga de grávida da esposa Hailey no Japão

Justin Bieber é tudo sobre sua esposa Hailey a barriga do bebê… mostrando um pouco de amor sério pela barriga nas ruas do Japão.

O casal anunciaram pela primeira vez que estão esperando com uma postagem no Instagram no início deste mês – Hailey exibia sua barriga em um vestido branco de renda enquanto ela e JB renovavam seus votos em uma encosta no Havaí.