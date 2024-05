Kabosu, o cachorro por trás do famoso meme ‘Doge’, morto aos 18 anos

Kabosu, a hilariante cadela Shiba Inu por trás dos famosos memes “doge” da internet, agora está olhando de lado para Deus – ela morreu, de acordo com seu dono de coração partido.

Você provavelmente já se deparou com a foto de Kabosu on-line em algum momento – ela é aquela cadela dando uma olhada de lado com uma expressão cética, que explodiu em 2013 no Tumblr e em todos aqueles hangouts on-line, ganhando o título de “doge”. “