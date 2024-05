Kahleah Copper marca 37 pontos e lidera Mercury na frente dos Ases

LAS VEGAS – Kahleah Copper, do Phoenix, tornou-se apenas o segundo jogador na história da WNBA a ter jogos consecutivos de mais de 35 pontos, já que o Mercury deu ao bicampeão Las Vegas uma rara derrota em casa.

O Mercury venceu por 98-88 na terça-feira na Michelob Ultra Arena, onde os Ases perderam apenas duas vezes no ano passado. A primeira foi em 15 de agosto, na final da Commissioner’s Cup, para o New York Liberty, seguida por uma derrota na temporada regular, em 19 de agosto, para o Los Angeles Sparks. Mesmo assim, os Ases venceram seu segundo campeonato consecutivo da WNBA.

Ambas as equipes não tiveram na terça-feira jogadores importantes que ainda não jogaram nesta temporada devido a lesões: o armador do Las Vegas, Chelsea Gray (pé), e o pivô do Phoenix, Brittney Griner (dedo do pé).

Copper acabou sendo a estrela do show.

Ela fez 37 pontos contra os Ases, acertando 15 de 23 arremessos de campo, seguindo seu melhor desempenho de carreira com 38 pontos na vitória sobre o Atlanta no sábado.

Copper juntou-se a Liz Cambage como a única jogadora da WNBA a marcar mais de 35 pontos em jogos consecutivos da WNBA. Cambage fez o mesmo pelo Dallas em 2018, quando marcou 53 pontos em 17 de julho e 35 em 19 de julho.

MVP das finais da WNBA de 2021, Copper teve média de 18,7 PPG, o recorde de sua carreira, na última temporada para Chicago. Ela assinou uma extensão de contrato em setembro passado com a Sky, mas à medida que a franquia entrou em modo de reconstrução na entressafra, o Copper foi negociado com o Phoenix em fevereiro.

“Acho que fui colocada na posição perfeita”, disse Copper sobre como ela preencheu uma necessidade óbvia de ala do Phoenix. “Minha entressafra foi grande. Eu tinha orgulho de ser um artilheiro de três níveis, mas queria ser mais consistente. Ver esse elenco e entender que era com quem eu queria jogar… É como se estivéssemos juntos desde sempre. .”

O Mercury terminou em último na WNBA em 2023 com 9-31. Mas grandes movimentos no elenco foram feitos, incluindo a troca por Copper e a contratação de agente livre de Natasha Cloud, que ganharam campeonatos WNBA com outras franquias. O técnico Nate Tibbetts foi contratado para assumir o Mercury (2-1).

Kahleah Copper, do Phoenix, juntou-se a Liz Cambage (2018) como a única jogadora da WNBA a marcar mais de 35 pontos em jogos consecutivos da WNBA. Jeff Bottari/NBAE via Getty Images

“Crédito para o grupo que continuou acreditando e não baixou a cabeça quando o BG caiu”, disse Tibbetts. “Acho que a equipe sente [Copper] é a jogadora quente agora – ela está piorando, ela está sendo extremamente agressiva.”

Las Vegas venceu o Phoenix por 89-80 em 14 de maio na abertura da temporada, depois derrotou Los Angeles por 89-82 no sábado. Mas a técnica Becky Hammon não ficou satisfeita com a defesa dos Ases em nenhum dos três jogos.

“Não temos jogado bem, então é essa falsa sensação de sermos bons”, disse Hammon. “Espero que isso chame a nossa atenção. Não merecíamos vencer o jogo.”

O próximo jogo dos Ases é o Indiana Fever, já que Caitlin Clark, escolhida número 1 do draft, fará sua primeira viagem a Las Vegas. The Fever e Aces se encontram no sábado às 21h (horário do leste dos EUA) na NBA TV.