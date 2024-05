Kanye West se separa do chefe de gabinete de Yeezy, êxodo em massa de funcionários

Kanye West está dizendo sayonara ao antigo chefe de gabinete de Yeezy no que parece ser um êxodo em massa na empresa… e, neste caso, é tudo sobre pornografia contaminando o espírito.

Milo Yiannopoulos – que tem sido o responsável por todas as coisas da Yeezy por quase dois anos – confirma sua separação da empresa de Ye para o TMZ … nos dizendo: “Desejo a Ye todo sucesso no futuro. Tenho algumas preocupações sobre sua nova equipe , e espero que ele proceda com cautela.”