Kate Beckinsale retorna ao tapete vermelho após superar problemas de saúde

Kate Beckinsale voltou aos holofotes na quinta-feira, depois de um ano difícil lutando contra problemas médicos, chegando ao tapete vermelho para um evento chique em Nova York.

A atriz parecia um milhão de dólares em seu vestido branco sexy enquanto passeava diante de um bando de fotógrafos amadores na primeira gala anual do King’s Trust Global na Casa Cipriani, em Manhattan.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Getty

Confira os vídeos/fotos… Kate estava em uma forma rara, virando-se e sorrindo para as câmeras em seu vestido magnífico que expunha partes de seu corpo esguio, mas tonificado. Para completar, Kate estava pingando joias e seu cabelo estava penteado como uma verdadeira estrela!

Devo dizer que Kate fez uma transformação física total de onde estava há apenas alguns meses. Você deve se lembrar que Kate foi parar em uma cama de hospital atormentada por alguma doença misteriosa.

Ela postou fotos suas no Instagram de pijama, parecendo frágil com expressões faciais para baixo e para fora. Em uma imagem, Kate subordinado à possível causa de seus problemas de saúde, vestindo uma camiseta com as palavras “Sobrevivente de problemas de barriga”.

Então, no início de abril, Kate recebeu alta do hospital e carregou mais imagens do IG mostrando-a em casa com seu Pomeranian Myf.

Agora, Kate parece ter todas as forças de volta, participando do evento da noite passada com Kate Moss, Emily Ratajkowski, Irina Shayk, Ashley Graham, Sam Smith dar João Lenda e a esposa dele Chrissy Teigen.