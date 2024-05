Katie Ledecky – Fé no antidoping olímpico está no nível mais baixo de todos os tempos

NOVA IORQUE – A campeã olímpica Katie Ledecky diz que a fé no sistema antidoping está no “ponto mais baixo de todos os tempos” após a forma como os reguladores globais lidaram com um caso envolvendo nadadores chineses.

A sete vezes medalhista de ouro olímpica quer aumentar sua conquista neste verão em Paris. Em uma entrevista ao “CBS News Sunday Morning”, que irá ao ar no domingo, Ledecky expressou preocupação de que ela e muitos outros não competirão em igualdade de condições na França, naquela que seria sua quarta Olimpíada.

“É difícil ir a Paris sabendo que vamos competir com alguns desses atletas”, disse Ledecky, que estará nas seletivas para as Olimpíadas dos EUA a partir de 15 de junho. -tempo baixo.”

Entre as medalhas de Ledecky em Tóquio, há três anos, estava uma prata no revezamento 4×200 metros livre que a China venceu. No mês passado, o The New York Times e a emissora alemã ARD relataram que 23 nadadores chineses testaram positivo para uma droga para melhorar o desempenho nos meses que antecederam as Olimpíadas, onde alguns dos nadadores chineses que testaram positivo foram autorizados a competir.

As autoridades chinesas não penalizaram os atletas depois de determinarem que a droga entrou no sistema dos nadadores através de contaminação. A Agência Mundial Antidopagem aceitou essa explicação, dizendo em parte que teria poucas hipóteses de ganhar um recurso se tivesse aberto um caso.

Ledecky, cujas seis medalhas de ouro olímpicas individuais são um recorde de natação feminina, disse que “não parece que tudo foi seguido à risca” no que diz respeito ao tratamento do caso.

“Eu gostaria de ver alguma responsabilidade aqui”, disse ela. “Eu gostaria de ver algumas respostas sobre por que isso aconteceu da maneira que aconteceu. E eu realmente gostaria de ver que medidas sejam tomadas para o futuro, para que possamos recuperar alguma confiança no sistema global.”

A WADA contratou um advogado suíço para conduzir uma revisão da forma como o caso foi tratado, mas os críticos disseram que a investigação é demasiado estreita e não verdadeiramente independente. Ledecky se juntou a um coro de atletas que gostariam de ver mais transparência sobre o caso, que parece lançar uma sombra sobre a natação em Paris.

“Acho que todo o caso tem que ser reexaminado de forma independente e completa”, disse ela, “e toda a informação precisa estar disponível”.