Kawhi Leonard está descartado para o jogo 6 contra o Mavericks

TO Los Angeles Clippers é um time cheio de talento, mas as lesões também fazem parte do jogo, neste período, o que pode prejudicar a temporada.

Kawhi Leonard conseguiu estar 100% ou pelo menos saudável o suficiente para ajudar seu time nos playoffs como gostaria, já que perderá mais um jogo nesta sexta-feira, quando o Dallas Mavericks tente eliminá-lo e aos Clippers.

Segundo relatos, Leonard foi descartado para o jogo 6 em Dallas devido a uma lesão no joelho direito, a mesma que lhe causou problemas no final da temporada regular.

Leonard perdeu os últimos oito jogos com dores no joelho, onde passou por uma cirurgia para reparar um LCA parcialmente rompido em julho de 2021. Esse mesmo problema o manteve inativo para o jogo contra o Mavericks e mesmo tendo retornado à escalação para os jogos 2 e 3, ele não era o mesmo.

Seu desempenho não foi na máxima força e ele, assim como o médico da equipe, optaram por ficar sentados nos dois jogos seguintes.

Quando não estiver saudável, interprete outra pessoa

Kawhi Leonard jogou apenas 25 minutos no jogo 3, no qual produziu apenas nove pontos e nove rebotes. Ele também cometeu quatro reviravoltas e parte que gerou uma inflamação no joelho direito.

Amir Coffey começou no Clippers quando Leonard saiu desta série, mas toda a carga de trabalho foi repassada para James Harden e Paulo Geroge. Harden teve média de 26 pontos com 7 assistências nos primeiros quatro jogos, enquanto George ajudou com 33 pontos no jogo 4, acertando 7 a 10 em arremessos de três pontos.