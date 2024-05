Kelley O’Hara, bicampeão da Copa do Mundo e ícone do USWNT, deve se aposentar após a temporada da NWSL

Adepois 15 anos de serviço constante no campo, Kelley O’Harauma forte defensora da seleção feminina dos EUA, declarou que pendurará as chuteiras no final do Temporada 2024 da NWSL.

O’Hara: Estou cheio de gratidão

Este anúncio marca o fim de uma era para o experiente zagueiro, que deixou uma marca indelével no mundo do futebol.

O’Hara, 35, tem sido uma pedra angular do USWNTacumulando impressionantes 160 internacionalizações ao longo de sua ilustre carreira.

Sua gestão a levou a conquistar duas Copas do Mundo Femininas da FIFA (2015 e 2019) e reivindicar Ouro olímpico em 2012, entre vários outros prêmios.

Refletindo sobre sua jornada, O’Hara expressou profunda gratidão pelo privilégio de representar o seu país e vestir o Brasão de futebol dos EUA.

“Ao encerrar este capítulo da minha vida, estou cheia de gratidão”, comentou ela em comunicado divulgado pela US Soccer.

“Olhando para trás em minha carreira, sou grato por todas as coisas que consegui realizar, mas o mais importante, pelas pessoas com quem consegui realizá-las.”

O’Hara carreira tem sido caracterizada pela resiliência e dedicação.

Apesar de ter lutado contra lesões nas fases finais, ela continuou sendo uma força formidável em campo, personificando o espírito de uma verdadeira competidora.

Seus momentos memoráveis ​​incluem um gol crucial no 2015 Copa do Mundo Feminina da FIFA contribuições semifinais e instrumentais para o triunfo dos EUA no Edição 2019.

O sucesso de O’Hara no USWNT se traduziu em nível de clube

Fazendo a transição de atacante para lateral externo em 2012, O’Hara adaptou perfeitamente seu jogo para se tornar um eixo da defesa do USWNT.

Sua versatilidade e comprometimento inabalável a tornaram querida tanto pelos fãs quanto pelos companheiros de equipe.

Além do cenário internacional, O’Hara teve uma carreira distinta no clube, conquistando títulos tanto no WPS e NWSL.

Sua jornada deu uma volta completa com NJ/NY Gotham FConde concluiu a sua carreira profissional em grande estilo, garantindo o Campeonato NWSL em 2023.

Numa despedida comovente, O’Hara reconheceu o impacto físico que o futebol causou em seu corpo, ressaltando a natureza agridoce de sua aposentadoria.

“Há um tempo percebi que sempre iria adorar”, confessou ela, “então era a peça física que seria o fator decisivo.”

Como O’Hara dá adeus ao campo, seu legado como pioneira em futebol feminino permanece indomável.

Seu impacto transcende vitórias e elogios, deixando uma marca duradoura no esporte e inspirando as gerações futuras.