Kelly Rowland parece surpreender um segurança de Cannes no tapete vermelho

Kelly RowlandNão é a vida da festa no Festival de Cinema de Cannes… na verdade, pelo jeito que ela está balançando o dedo, parece que ela está completamente chateada com algo acontecendo em um grande evento chamativo.

O ex-aluno do Destiny’s Child estava passeando na terça-feira para a estreia de “Marcello Mio”, balançando um cabelo loiro impressionante e um vestido vermelho ousado – parecendo muito comemorativo, mas os fotógrafos capturaram vários olhares nada emocionados no rosto de Kelly enquanto ela tinha uma discussão acalorada com um segurança.

Confira… o funcionário parecia estar tentando acalmar a situação estendendo a mão para o braço de Kelly para guiá-la para o evento, e longe de centenas de espectadores.

No entanto, depois que a segurança feminina disse algo para Kelly e companhia. … BeyoncéA melhor amiga se virou e fez uma careta, balançando o dedo no rosto da mulher. A troca não terminou aí… com Kelly continuando com sua reprimenda enquanto o guarda olhava para trás em perigo.

Quanto ao motivo pelo qual as coisas esquentaram tanto… é difícil dizer apenas pelas fotos. Entramos em contato com o acampamento de Kelly para obter algum contexto, mas nenhuma resposta ainda.

Este é o segundo incidente preocupante envolvendo Kelly este ano. Lembre-se, a vencedora do Grammy gerou polêmica em fevereiro, depois de supostamente saiu do programa ‘Today’ discutiu problemas com seu camarim.



Kelly, que deveria ser co-apresentadora do programa matinal, só ficou durante as 8h da gravação… saindo abruptamente e forçando Rita Ora para substituí-la.



