Kendrick Lamar está forçando Drake a sair de Los Angeles? Rapper coloca mansão em Beverly Hills à venda

Drake ganhou as manchetes mais uma vez, desta vez por relançar sua opulência Mansão de US$ 88 milhões em Beverly Hills.

LeBron James escolhe lado em Kendrick Lamar x Drake

Drake comprou a propriedade em 2022

A mudança ocorre em meio ao aumento da atenção do público após sua contínua briga de rap com o colega artista Kendrick Lamar.

Abundam as especulações sobre os motivos por trás desta decisão, com fãs e críticos se perguntando se é uma saída estratégica ou apenas um momento coincidente.

Originalmente comprado do cantor Robbie Williams em 2022 para US$ 75 milhõesa propriedade de Drake se estende por mais de 20 acres de área nobre Beverly Hills imobiliário, oferecendo vistas deslumbrantes do horizonte da cidade, das colinas e do oceano.

A propriedade possui duas casas, incluindo uma residência principal com 10 quartos e surpreendentes 22 banheiros.

A privacidade é fundamental, com uma entrada segura adornada por um portão de ferro preto e uma parede branca, garantindo isolamento de olhares indiscretos.

As luxuosas comodidades de Drake’s a propriedade estende-se além dos alojamentos.

Possui garagem para 11 carros e amplo estacionamento, enquanto os entusiastas do ar livre podem desfrutar de um luxuoso pátio, uma piscina cintilante e uma quadra de tênis.

No interior, a propriedade possui adega, ginásio, biblioteca, elevador e sala de projeção, proporcionando o que há de mais luxuoso em termos de vida.

Incidentes recentes na casa de Drake em Toronto



Enquanto Drake permaneceu calado sobre a listagem, incidentes recentes em sua propriedade em Toronto geraram intriga.

Um segurança foi ferido em um tiroteio em frente à sua mansão, seguido por uma tentativa de arrombamento no dia seguinte.

Apesar dos rumores que ligam estes eventos à rivalidade em curso com Kendrick Lamarnenhuma evidência concreta surgiu.

Lamar incluiu uma imagem de Drake’s mansão com marcadores de registro de criminosos sexuais como capa de sua última faixa dissimulada “Not Like Us”.

Na canção, o Califórnia chamadas de rapper Drake um pedófilo.

Drake negado Lamar últimas acusações, mas a recente notícia da reclassificação de seu patrimônio está sendo vista como uma consequência da guerra entre as estrelas do hip-hop.