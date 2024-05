Keon Coleman usa pulseira da amizade feita por torcedor do Bills

BUFFALO, NY – Krystle Bittner ampliou a foto de Keon Coleman para ter certeza de que era realmente verdade.

Olhando as fotos da sessão de fotos do wide receiver novato do Buffalo Bills na NFLPA Rookie Premiere, ela percebeu que alguém havia apontado as pulseiras em seus pulsos.

“Eu fico tipo, ‘Espere um minuto’”, disse Bittner à ESPN.

O que ela suspeitava provou ser correto após uma inspeção mais detalhada: Coleman em seu uniforme do Bills estava usando as pulseiras da amizade de seu filho, Logan. Eles enviaram as pulseiras para o wide receiver nas instalações dos Bills poucos dias antes de 11 de maio.

As pulseiras são brancas, azuis e vermelhas – com a maioria dos suprimentos encomendados online, mas as cores são cuidadosamente escolhidas pessoalmente para combinar com as cores dos Bills. As pulseiras – uma com “Let’s Go Bills” e outra “Bills” – foram enviadas com uma carta de Logan, de 10 anos, e uma mensagem para Coleman.

A carta deu as boas-vindas à 33ª escolha geral no draft de 2024 da NFL para Buffalo, explicou como ele começou a fazer pulseiras de amizade para jogadores e que esperava encontrar Coleman no acampamento este ano.

Ele também incluiu um desenho de Coleman em seu novo uniforme marcando um touchdown e algumas dicas de comida para o jovem de 21 anos, escrevendo: “PS, a melhor pizza é Imperial. Experimente os biscoitos de chocolate Wegmans Sandwich Ultimate com cobertura no meio. “

Logan ficou surpreso quando descobriu que Coleman usou suas pulseiras para as filmagens. Na segunda-feira de manhã, ele subiu as escadas correndo e disse aos seus bichos de pelúcia: “Ei, pessoal, ‘Keon está usando minha pulseira!'”

A família Bittner, de Spencerport, NY, é detentora de ingressos para a temporada do Bills, e Krystle tirou uma semana de folga do trabalho nos últimos dois anos para ir com seu filho aos treinos do campo de treinamento.

Um torcedor do Bills começou a fazer pulseiras da amizade durante o acampamento para dar aos torcedores no ano passado, que Keon Coleman usou esta semana. Cortesia de Krystle Bittner

No ano passado, ele começou a fazer pulseiras da amizade durante o acampamento para dar aos fãs, inclusive trazendo uma placa que incentivava os fãs a virem ganhar pulseiras grátis. O primeiro jogador a ganhar um bracelete dele foi o ex-recebedor do Bills, Stefon Diggs.

“Acho que foi nessa época que você começou a ver outras coisas como a Tight End University… E ele assiste coisas da NFL no YouTube, então acho que ele queria fazer uma adaptação do Bills, e foi no mesmo alguns meses após Damar [Hamlin and his cardiac arrest]”, disse Krystle. “E ele simplesmente, eu não sei, Damar era muito sincero sobre fazer coisas para espalhar o amor e ele sabia que era pequeno. Obviamente, distribuir pulseiras de amizade não vai mudar o mundo de forma alguma, mas apenas fazer algo de bom para outras pessoas e ele é aquele garoto.”

No primeiro treino do campo de treinamento, Krystle estima que eles trouxeram cerca de 25 a 30 pulseiras que fizeram, que acabaram em cinco minutos. Durante todo o ano passado, eles fizeram quase 1.000 braceletes, distribuindo algumas em jogos.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

No ano passado, eles fizeram pulseiras com uma variedade de mensagens para jogadores específicos, algumas com mensagens que se tornaram piadas internas dentro do Bills Mafia, como “Grape Davis” para Gabe Davis e “Little Stitious”, para Josh Allen, um famoso fã de “The Office”. Eles deram pulseiras aos jogadores do elenco ativo até o time de treino.

Logan gosta de ajudar, como querer se juntar à mãe como voluntário no jogo de softball beneficente Micah Hyde no domingo, apesar de ter ingressos com seu pai nas arquibancadas.

A carta foi a segunda que Logan escreveu para um jogador do Bills – a primeira foi enviada no ano passado – e mais estão planejadas. A ideia de escrever cartas veio, na verdade, de Logan lutando para escrever. Krystle trabalhou com seus professores para encontrar uma maneira de praticar a escrita sem que ele realmente percebesse que estava fazendo isso.

“Eu estava tipo, ‘Tudo bem, está começando a chegar a hora de descobrir para quais jogadores podemos querer enviar cartas, e isso pode não adiantar nada, mas o objetivo é apenas enviá-las’”, disse Krystle. “Então, o primeiro jogador que ele escolheu foi Keon.”

Logan Bittner fazendo pulseiras de amizade para fãs do Buffalo Bills. Cortesia de Krystle Bittner

Coleman se tornou um dos primeiros favoritos em Buffalo, apesar de ser Bill há menos de um mês. Sua personalidade brilhante chamou a atenção de várias maneiras, junto com sua aceitação precoce dos fãs do Bills – o wide receiver notou que uma grande caixa de Chips Ahoy também foi enviada a ele nas instalações no início deste mês.

Ele republicou as pulseiras e a carta em sua história no Instagram na segunda-feira. Krystle expressou felicidade por Logan.

“Ele é um garoto que literalmente dá toda a sua alma a este time durante a temporada, e… Ter um jogador reconhecendo suas qualidades e se importando o suficiente para vesti-las é enorme para ele”, disse Krystle. “A, ele é filho único e B, acho que ele sentir algum tipo de conexão com um jogador é enorme para ele. Sua confiança disparou no ano passado, eu diria.”