Kevin Spacey sai balançando para se defender de supostas acusações de abuso

AO ator Kevin Spacey viu seu mundo desmoronar quando, em 2017, a estrela de House of Cards foi acusada de acusações de má conduta sexual. Em julho de 2023, Kevin Spacey encerrou seu julgamento legal e foi absolvido de todas as acusações por essa suposta má conduta. Ele pensou que talvez esse episódio sombrio de sua vida tivesse acabado, mas então veio o Canal 4. Para quem não sabia, o Canal 4 é um canal britânico histórico que geralmente pratica reportagens questionáveis ​​​​e sensacionalistas do tipo ‘pegadinha’. Quer estejam fazendo uma entrevista ou um minidocumentário, eles são conhecidos por fazer com que algumas das pessoas mais famosas do mundo os ataquem e até mesmo tomem medidas legais. Os processos judiciais que resolveram ao longo dos anos são difamação, calúnia e violação de privacidade.

Kevin Spacey explode contra o Canal 4

Em meio ao tipo específico de jornalismo do Channel 4, eles acabam de anunciar que lançarão um documentário contando a história das acusações de Kevin Spacey ao longo dos anos. Várias pessoas se apresentaram para acusar o Sr. Spacey de má conduta sexual na indústria do entretenimento entre 2004 e 2013. Algumas dessas acusações são de décadas passadas e um desses casos deveria ser apresentado neste canal. Este anúncio irritou Spacey, que legalmente tem o direito de responder a qualquer uma dessas reivindicações. Spacey acessou o Twitter para anunciar publicamente que fará seu próprio hit contra o Channel 4 por meio de sua conta oficial. Aparentemente, teremos notícias diretas de Spacey no próximo fim de semana. O que ele dirá?

Aqui está o que ele tuitou: “Na última semana, solicitei repetidamente que o Canal 4 me desse mais de 7 dias para responder às alegações feitas contra mim há 48 anos e me fornecesse detalhes suficientes para investigar esses assuntos. com base no facto de sentirem que pedir uma resposta em 7 dias a alegações novas, anónimas e não específicas é uma ‘oportunidade justa’ para eu refutar quaisquer alegações feitas contra mim, não vou sentar-me e ser atacado por um moribundo. o ‘documentário’ unilateral da rede sobre mim em sua tentativa desesperada de obter classificações. Existe um canal adequado para lidar com as acusações contra mim e não é o Canal 4. Cada vez que tenho tempo e um fórum adequado para me defender, as alegações têm. falhei sob escrutínio e fui exonerado. Sintonize neste fim de semana para ver minha resposta no http://X.com/kevinspacey O Canal 4 e a Roast Beef TV podem ficar ‘sem palavras, mas não ficarei mais.’