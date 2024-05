Khalil Rountree Jr. fora da luta Jamahal Hill no UFC 303 devido a violação de doping

Khalil Rountree Jr. não terá a chance de disputar a maior luta de sua carreira.

No sábado, o desafiante meio-pesado anunciou que não enfrentará mais o ex-campeão Jamahal Hill no UFC 303, no dia 29 de junho, após revelar que usou uma substância proibida pelo programa antidoping do UFC. Rountree detalhou as circunstâncias em uma longa postagem no Instagram, confirmando que ele não será capaz de lutar no card Conor McGregor x Michael Chandler, onde poderia ter ganhado uma chance pelo título com uma vitória.

“Estou arrasado em dar esta notícia a todos vocês, mas não lutarei no UFC 303 por consumir uma substância proibida”, escreveu Rountree. “Não fiz isso intencionalmente e estou fazendo tudo que posso para resolver essa situação. Eu estava usando um serviço de suplemento personalizado e sob medida de uma empresa em quem confiava, que entendia minhas limitações no que posso ou não tomar.

“Eles acidentalmente me enviaram um suplemento misturado que continha [a] substância proibida chamada DHEA (que é sempre proibida pela política antidoping do UFC). Só depois de consumi-lo é que seus ingredientes foram trazidos à minha atenção.”

DHEA, conhecido como Dehidroepiandrosterona, é um hormônio esteróide produzido principalmente pela glândula adrenal, mas além da produção natural do corpo, existe também uma versão sintética que pode ser usada como medicamento para melhorar o desempenho.

De acordo com a lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidopagem, o DHEA é proibido em todos os momentos para atletas dentro e fora de competição.

Rountree disse que assim que descobriu o que havia em seu suplemento, informou ao UFC o ocorrido e agora está suspenso temporariamente.

“Entrei imediatamente em contato com o vice-presidente sênior de conformidade antidoping, Jeff Novitzky, e a vice-presidente de conformidade antidoping do UFC, Donna Marcolini, ao receber essas informações para informá-los sobre o assunto”, escreveu Rountree. “Forneci a eles todas as informações para mostrar que não se tratava de trapaça ou de melhoria de desempenho. Embora o DHEA não melhore o desempenho, é uma substância proibida, portanto estou sob suspensão temporária.

“Minhas mais sinceras desculpas a todos vocês e a Jamahal por esta infeliz série de eventos. Esta é uma grande perda e uma lição ainda maior.”

A partir de janeiro, o programa antidoping do UFC é efetivamente operado internamente sob o Combat Sports Anti-Doping, com o ex-agente do FBI George Piro agora comandando o programa junto com a Drug Free Sport coletando as amostras para os atletas.

Não há nenhuma palavra ainda sobre que tipo de punição Rountree poderá sofrer pela infração, mas ele não poderá competir já em 29 de junho. O UFC ainda não fez um anúncio oficial sobre a retirada de Rountree do evento ou se Hill irá permanecem na carta contra um novo oponente.