Khalil Rountree Jr. suspenso por 2 meses por violação de doping e pode enfrentar penalidade adicional em Nevada

Khalil Rountree só precisa ficar afastado por dois meses depois de denunciar uma violação da política antidoping do UFC, mas ainda é tempo suficiente para impedi-lo de competir no UFC 303.

Na quarta-feira, o UFC divulgou um comunicado via Combat Sports Antidoping (CSAD, o programa antidoping interno da promoção) anunciando que Rountree aceitou uma sanção de dois meses retroativa a 4 de maio após revelar que tomou um suplemento que continha uma substância proibida. substância.

Rountree divulgou anteriormente seu próprio comunicado confessando ter ingerido acidentalmente DHEA (Dehidroepiandrosterona), um agente anabolizante sempre proibido para atletas, por meio de um suplemento que estava tomando. Após informar ao UFC que fazia uso de suplemento com DHEA, foi temporariamente suspenso e afastado da luta contra Jamahal Hill, no dia 29 de junho.

Depois que Rountree relatou o uso do suplemento, ele foi testado e a amostra coletada deu positivo para “a origem exógena de 5a-androstanediol, 5b-androstanediol e androsterona, todos metabólitos de DHEA”.

“Rountree forneceu ao CSAD os registros de remessa, detalhando que recebeu o suplemento contendo DHEA em 2 de maio de 2024, apenas dois dias antes de fornecer a amostra de 4 de maio”, disseram dirigentes do UFC no comunicado. “Rountree também forneceu documentação do proprietário da clínica que lhe enviou o suplemento, refletindo que o Diretor de Marketing de Marca da empresa enviou a Rountree alguns dos suplementos de ‘misturas terapêuticas’ da empresa ‘sem aprovação prévia’. O proprietário descreveu o erro como “um grande descuido de nossa parte”. A evidência reflete que assim que Rountree percebeu o erro, ele notificou imediatamente o pessoal do UFC, que imediatamente repassou a informação ao CSAD.

“O CSAD consultou o SMRTL (Laboratório de Testes de Pesquisa em Medicina Esportiva), que informou que o resultado da amostra de 4 de maio de Rountree era consistente com os fatos acima e que o uso de DHEA por curto prazo nas doses presentes no suplemento dietético por Rountree não proporcionou nenhum desempenho significativo benefícios.”

De acordo com a política antidoping atualizada do UFC, o CSAD mantém “critério exclusivo” para punir qualquer violação, e a suspensão de Rountree foi reduzida para apenas dois meses. Seu período de inelegibilidade retroativou-se ao dia da coleta da amostra, em 4 de maio, o que significa que ele estará elegível para competir novamente após 4 de julho.

Infelizmente, isso acontece alguns dias depois do UFC 303, então Rountree não poderá competir.

Além da punição aplicada pelo UFC, Rountree poderá enfrentar sanções adicionais da Comissão Atlética de Nevada (NAC) porque sua luta contra Hill estava marcada para Las Vegas.

Rountree terá que esperar até uma futura reunião do NAC para descobrir se ele possivelmente lidará com uma suspensão mais longa ou possíveis multas como resultado de sua violação de doping.