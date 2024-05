Khloe Kardashian sugere que ela pode estar aberta para namorar mulheres

Khloé Kardashian parece aberta a mergulhar o dedo do pé no lago das mulheres… dizendo isso nas redes sociais esta semana – ou, pelo menos, sugerindo isso fortemente.

A estrela de reality show apareceu no X esta semana para que as pessoas soubessem que ela está mantendo suas opções em aberto quando se trata de suas preferências sexuais – isso depois que uma fã disse, brincando, que ela deveria tentar o lesbianismo depois de vários rompimentos de alto perfil com homens. Khloe não riu da ideia, escrevendo… “Bem, você nunca sabe o que meu futuro reserva.”