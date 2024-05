Kid fica inconsciente após ser sufocado por valentão, vídeo

Todo mundo sabe que as crianças podem ser cruéis, mas em nenhum lugar isso ficou mais evidente recentemente do que em um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando um menino sendo sufocado por um adolescente agressor.

Confira as imagens horríveis postadas no X por MMA Fighter Dillon em Dan … o vídeo começa com o valentão vindo por trás do garoto enquanto outra pessoa os filma.