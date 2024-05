Kid pergunta a Mike Tyson e Jake Paul quais são suas ‘contagens de corpos’ em um momento hilariante de entrevista coletiva

Cidade de Nova York testemunhei uma mistura inesperada de humor e fervor do boxe enquanto Jake Paul e Mike Tysondividiram o palco na primeira etapa de sua turnê coletiva em 13 de maio. O evento, que antecedeu a tão aguardada luta de boxe em 20 de julho, virou alvoroço quando a dupla enfrentou as perguntas dos fãs.

Inicialmente, a conferência de imprensa seguiu uma trajetória padrão, com Paulo e Tyson articulando suas motivações para a próxima luta e suas estratégias para a vitória. No entanto, a atmosfera mudou drasticamente quando um jovem entusiasta do boxe chamou a atenção com uma pergunta que se afastou do roteiro convencional.

Apresentado pelo mediador Ariel Helwani quando era um “garoto”, o fã rapidamente demonstrou uma propensão para perguntas não convencionais. Em meio a aplausos e risadas do público, a pergunta do fã tomou um rumo inesperado, levando Tyson a brincar: “Onde está sua mãe?” O comentário deu o tom para uma troca cômica que roubaria a cena.

Jake Paul não conseguia acreditar

Jake Paul e Myke Tyson finalmente ficam cara a cara antes de sua grande briga no NetflixTW@BleacherRelatório

Apesar da pergunta dos fãs sobre a “contagem de corpos”, que visa avaliar a habilidade dos lutadores fora do ringue, Jake Paulo viu-se momentaneamente atordoado e em silêncio, uma raridade para a personalidade tipicamente franca. TysonAs repetidas perguntas sobre a supervisão dos pais do torcedor adicionaram outra camada de diversão à troca, deixando o público em estado de choque.

O clipe viral da troca rapidamente permeou as plataformas de mídia social, lançando luz sobre o talento do jovem torcedor para chamar a atenção. Numa coletiva de imprensa marcada por momentos memoráveis, essa interação entre o torcedor, Tyson e Paulo se destacou como uma prova da imprevisibilidade e do valor de entretenimento do mundo do boxe.

À medida que a turnê da coletiva de imprensa continua, os fãs aguardam ansiosamente mais momentos como este na edição de quinta-feira em Arlington, Texas.