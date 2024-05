Kim Kardashian ‘ignora’ Angel Reese em novo lançamento e fãs explodem com ela

Kim Kardashian cuidadosamente se fabricou para se tornar não apenas um dos nomes mais conhecidos no showbiz e na cultura das celebridades, mas também para se tornar uma empresária de grande sucesso, embora esteja atraindo críticas por esnobar Anjo Reese em seu último anúncio do Skims.

Os fãs criticaram a modelo e a personalidade de 43 anos por ignorar Reeseque não aparece no comercial apesar de ser um dos prospectos mais aguardados da WNBA, em torno do qual o comercial se concentra.

A primeira campanha de moda de Angel Reese para a marca de Khlo Kardashian

A SKIMS, que tem como objetivo produzir roupas íntimas que se adaptam a todos os tipos e tamanhos de pele, agora fez parceria com o basquete feminino de alto nível, à medida que sua popularidade explode graças a jogadores como Caitlin Clark mas também aumenta o feminismo e a qualidade em exibição.

Cinco jogadores da WNBA apresentam: Kelsey Ameixa, Cameron Brink, Candance Parker, Skylar Diggins-Smith e DiJonai Carringtonenquanto eles demonstram seu talento enquanto usam SKIMS para mostrar como a roupa íntima fica bem.

Mas embora na verdade não inclua Clark seja, o maior nome do esporte no momento, os fãs estão furiosos com a ausência do Céu de Chicagode Reese acima de tudo.

Um usuário postou no X.com, antigo Twitter, “Anjo Reese era provavelmente cansativo Kim K..”

Um segundo adicionado, @WHY ANGEL REESE NÃO É O PATROCINADOR DO SKIMS.”

Um terceiro disse: “Desnatados não incluindo Anjo Reese ou Camila Cardoso na campanha da WNBA é LOUCO.”

“Um quarto escreveu:” * Whispers * fez Anjo Reese não recebeu a ligação?”

E um quinto disse: “Anjo Reese assinou contrato com a “Good American”, que tinha o mesmo dono da SKIMS. Então eles estão investindo pesadamente agora no wnba.”

Reese estrela em Good American

A exclusão é um pouco estranha porque Reese tinha acabado de aparecer na coleção Good American Denim, mostrando que ela é uma candidata mais do que elegível para aparecer em comerciais e que consegue se sair bem, já que o jeans combina perfeitamente com o jogador de basquete.

Reese representará a linha feminina “alta”, voltada para mulheres com altura superior a 1,70m, já que por ser uma jogadora de basquete profissional, a campeã nacional da NCAA tem 1,80m.