Kim Kardashian recruta Kelsey Plum e Cameron Brink para se despirem na última campanha de roupas íntimas da Skims

Óum dia antes do Temporada 2024 da WNBA dicas, Kim Kardashian fez um movimento para capitalizar a crescente popularidade da liga. De Kelsey Ameixa para Cameron Brinkantigos e novos jogadores da WNBA uniram forças para modelo Skims underwear em um novo anúncio de tirar o fôlego.

“Enquanto o cueca oficial da WNBASkims é o mais confortável possível”, escreveu a conta oficial da empresa no Instagram, com a legenda de um vídeo das estrelas do basquete modelando tons nus do novo “Serve para todos” linha.

WNBA estrela modelo para roupas íntimas Skims

Kardashian foi e conseguiu alguns dos maiores jogadores de basquete O W para modelar, como lendas da liga Candace Parker e Skylar Diggins-Smith. Eles se juntaram Dijonai CarringtonPlum e o novato de 2024 Brink para representar o diversidade da liga de várias maneiras.

A empresa sediada em Los Angeles manteve um forte sabor da Costa Oeste, recrutando Parker e Plum do Ases de Las VegasDiggins-Smith do Tempestade em Seattlee os ex-alunos de Stanford, Carrington e Brink, o último dos quais foi elaborado pelo Faíscas de Los Angeles.

Skims torna-se parceiro oficial da WNBA

Kardashian43, disse em um comunicado à imprensa que “defender mulheres e mulheres nos esportes é extremamente importante para Skims”.

Skims agora é a roupa íntima oficial da NBA e da WNBA à medida que a marca continua a dominar o mundo dos esportes. Atletas masculinos como Shai Gilgeous-Alexander, Neymar e Nick Bosa modelaram para a marca. E você não pode esquecer o Brittany Mahomes sessão de fotos de família para Skims que arrepiou Taylor Swiftpenas durante NFL temporada.

Aparentemente, o único nome que falta é a estrela da moda da WNBA em ascensão Anjo Reese. Mas o Participante do Met Gala e Estrela da capa da Vogue já está envolvido com os Kardashians, marcando-a primeira campanha de moda com a marca Good American de Khlo Kardashian semana passada.