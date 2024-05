Kim Kardashian se junta a Jon Hamm em ‘Actors On Actors’, anos após o insulto

Kim Kardashianestá fazendo barulho em Hollywood – porque ela está na última série “Actors on Actors” da Variety, que também apresenta Jon Hamm … que uma vez deu um tiro feio nela.

A estrela do reality show fez dupla com uma atriz indicada ao Oscar Chloé Sevigny para o show – que destaca quem é quem no ramo de atuação… e curiosamente, Jon também está na escalação… embora, conversando com um ator diferente, Kristen Wiig.

Ainda assim, sua presença compartilhada em ‘Actors on Actors’ com Kim fez com que muitos se lembrassem dele falando merda sobre ela na década de 2010 … quando ele a rotulou de estúpida e de “idiota de merda”.

Na época, o fundador do SKIMS disparou contra ele… chamando seu comentário de “descuidado”, ao mesmo tempo em que enfatizava o quanto ela trabalhava duro em seu negócio e como todos no showbiz eram dignos de respeito, inclusive ela mesma.

KK tem estado muito ocupado desde então. Além de suas aparições públicas e marcas de beleza/moda, ela começou a atuar, começando com papéis especiais em “CSI: NY” e “Drop Dead Diva”.

Desde então, o currículo de atuação de Kim cresceu para incluir papéis em “Disaster Movie” e Tyler Perry‘Tentação: Confissões de um conselheiro matrimonial.’ Mas seu maior show até agora foi estrelar recentemente a 12ª edição de Ryan Murphyda franquia “American Horror Story”.

Parece que isso é o suficiente para a Variety considerar seriamente Kim um ator de primeira linha… porque como você pode ver no primeira vista Na foto da série ‘Actors on Actors’, ela está pronta para discutir seu ofício ao lado de Sevigny que, nem é preciso dizer, teve uma jornada mais tradicional/aclamada no mundo dos negócios.

Mas junto com o ódio de outras celebridades, Kim sempre teve seus críticos – e muitos online estão definitivamente levantando sobrancelhas por sua inclusão no painel da lista A, que apresenta pesos pesados ​​como Noemi Watts, Jodie Foster dar Jennifer Aniston. E, sim, o próprio Jon também.

Você deve estar se perguntando como ele se sente por ser incluído no mesmo grupo de talentos de Kim. 😅