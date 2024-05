Kim Zolciak chama a polícia sobre Kroy e o acusa de roubar telefone em vídeo da câmera corporal

De acordo com o relatório, Kim ligou para a polícia alegando que Kroy pegou o celular dela e se trancou no quarto principal – onde ele reside atualmente. Como uma ordem judicial recente instrui os cônjuges em conflito a ficarem com suas metades da casa… Kim disse aos policiais que não conseguiu recuperar o telefone de Kroy e que ele não o devolveria. Isso tudo está em vídeo, aliás.