Kim Zolciak e Kroy Biermann foram ordenados a seguir um cronograma rígido de armários em meio ao divórcio

De acordo com a papelada … a ex-estrela de ‘RHOA’ teve acesso ao armário do quarto principal de segunda a sexta-feira, mas apenas entre 9h e 15h.

Esta atualização chega quase 7 meses depois que um juiz ordenou que eles ocupar lados separados da casa de sua família … por causa de todos os combates. Na época, Kim foi instruída a usar a suíte do porão/babá, com Kroy fixando residência no quarto principal.