EUNuma reviravolta surpreendente nos acontecimentos, circulam rumores sobre o potencial comércio de Primos Kirk de Falcões de Atlanta para uma equipe NFC de ponta. Esta especulação surge na sequência da decisão dos Falcons de recrutar o quarterback de Washington Michael Penix Jr. com a seleção nº 8, apesar de ter assinado com Cousins ​​​​um enorme contrato de quatro anos no valor de US$ 180 milhões, com US$ 100 milhões garantidos em agência gratuita.

A mudança para o draft de Penix Jr. levantou questões sobre o futuro de Cousins ​​​​em Atlanta. Parece improvável que os Falcons investissem uma escolha tão alta em um quarterback se pretendessem que ele ficasse atrás de Cousins ​​​​durante seu contrato, especialmente considerando que Penix Jr. terá 28 anos quando o contrato de Cousins ​​expirar.

KD Drummond do site Cowboys Wire do USA Today opinou sobre a situação, sugerindo que Primos poderia estar potencialmente no radar como um substituto para Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott, que está entrando no último ano de contrato. Drummond ressaltou que, embora o contrato de Cousins ​​seja substancial, isso não o torna incomercializável.

Ele destacou a possibilidade de os Falcons liberarem espaço significativo em 2025 negociando Cousins ​​na próxima entressafra, tornando-o uma opção atraente para equipes que buscam uma solução de curto prazo como zagueiro.

O substituto de Dak Prescott do Dallas Cowboys está à vista?

A análise de Drummond lança luz sobre o apelo potencial de Cousins ​​como alvo comercial. Ele enfatizou que os Cowboys poderiam adquirir Cousins ​​sem se comprometer com nada além da temporada de 2025, já que esse é o único salário base garantido restante em seu contrato, e é relativamente acessível em US$ 27,5 milhões, sem bônus de escalação.

A situação em torno do futuro de Cousins ​​despertou amplo interesse e especulação entre fãs e analistas. A inesperada seleção do draft pelos Falcons gerou discussões sobre os planos de longo prazo da equipe na posição de quarterback e as possíveis implicações para Cousins.

À medida que os rumores continuam a circular, resta saber se uma negociação envolvendo Cousins ​​​​será concretizada e qual equipe da NFC poderá emergir como um destino potencial para o talentoso quarterback. O drama que se desenrola em torno do futuro de Cousins ​​​​promete ser uma história intrigante para assistir nos próximos meses.